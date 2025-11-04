Hahnenkampf: Sommerhaus-Micha & Pascal gehen sich an Gurgel

Im Sommerhaus der Stars eskaliert ein Konflikt, der schon länger brodelte: Nachdem Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi in der vergangenen Folge ein Spiel gewonnen und daraufhin Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) aus dem Haus gewählt hatten, verließen die beiden die Runde, ohne sich von allen zu verabschieden. Pascal Zadow (28) nahm das persönlich – vor allem, weil Edda Pilz und Michael Klotz eine Verabschiedung bekamen. Er sprach die Situation nach dem Auszug offen an und zog damit Edda und Micha in den Strudel: Beide hätten schließlich selbst mit dem Gedanken gespielt, Paulina und Tommy zu nominieren. Edda lief daraufhin zu Micha und alarmierte ihn. Der Reality-TV-Star platzte im Einzelinterview der Show der Kragen: "Ich glaube, der größte Diss in seinem Leben war, dass Tommy und Paulina ihm nicht tschüss gesagt haben. Und jetzt uns da mit reinzuziehen, wer bist du, meinen Namen in den Mund zu nehmen, um von dir abzulenken", ärgerte er sich. Als Tara sich einmischte, fauchte Michael: "Tara, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, was willst du denn jetzt von mir?"

Was folgte, war ein lautes Durcheinander: Pascal beharrte vor der Runde darauf, dass Edda vor allen gesagt habe, Micha habe Paulina und Tommy nominieren wollen. Während die Gruppe darüber stritt, ob Edda aus dem Zimmer kommen oder die anderen hineinkommen sollten, spitzte sich die Situation zu. Edda schrie, die anderen würden "eh nur den ganzen Tag Müll" reden. Luise Matejczyk hielt dagegen, Pascal sprang ihr zur Seite. Noch ein Versuch der Deeskalation scheiterte, stattdessen kochten die Emotionen hoch. Später platzte Micha endgültig der Kragen, als Luise darauf bestand, über jedes Thema sprechen zu dürfen. "Bist du… du dumme…. Halt deine Schei* Fresse, man", schrie Micha sie an. Der Sender piepte einige Beleidigungen. Pascal sprang auf, stellte sich Stirn an Stirn vor Micha, beide brüllten und beleidigten sich. Zunächst ging Dennis zwischen die Kontrahenten, später drängte sich Marvin Kleinen dazwischen und beruhigte die Lage. Edda mahnte Micha danach, nicht so auszurasten, denn Beleidigungen seien niveaulos. Das machte ihn zusätzlich wütend, weil er sich von ihr im Stich gelassen fühlte.

Schon in der Woche zuvor hatte ein heftiger Streit zwischen Micha und Pascal für Furore gesorgt. Auslöser war damals eine Frage von Tommy an die Nachrücker. Er fragte, ob die beiden Schauspieler das Gefühl hätten, dass Tommy und Paulina die anderen einschüchtern. Pascal erklärte: "Nicht direkt, das entsteht von alleine. Weil ihr stark seid und sich Leute nach euch richten." Micha fühlte sich davon provoziert und legte sofort los: "Also du findest, dass wir alle Mitläufer sind, dass er ein Mitläufer ist, ich ein Mitläufer bin. Was ist das denn für eine Scheiße? Willst du mir jetzt erzählen, ich habe zu Hause drei Firmen, übelst viele Angestellte, und ich laufe jetzt hier mit jemandem mit? So was pisst mich richtig an." Pascal ließ sich nicht beirren und machte klar, dass auch er durchaus laut werden könne. Die Diskussion wurde immer lauter, Luise mischte sich ein und stellte klar, sie habe das Wort Mitläufer nie in den Mund genommen.

RTL / RTL Collage: Michael Klotz und Pascal Zadow

RTL Lou und Pascal, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2025

RTL Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025