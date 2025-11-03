Ist Stress im "Bachelor in Paradise"-Cast vorprogrammiert?

Bevor die Ausstrahlung der neuen Staffel von Bachelor in Paradise überhaupt begonnen hat, gibt es schon Verfeindungen. In einem Instagram-Video, das auf dem offiziellen Account der Show veröffentlicht wurde, diskutieren die Singles, auf wen sie ungern in dem Format treffen würden. Devin Dayan erklärt zum Beispiel: "Wen ich nicht in der Villa sehen will, ist Ferry. Auf den habe ich keinen Bock." Genau der ist allerdings Teil des Casts und macht deutlich, dass er genauso wenig Lust auf seinen Kontrahenten hat: "Auf Devin hätte ich keinen Bock. Ich mag lieber ehrliche und gute Personen."

Ebenso unglücklich dürfte Jan, der in der gleichen Bachelorette-Staffel wie Devin und Ferry vertreten war, sein. Ihm wäre Erik Hebbe der größte Dorn im Auge. Doch auch Erik ist Teil des Casts. Der Berliner hofft seinerseits, dass Musty nicht in die Kuppelshow eingeladen wurde, allerdings blüht auch ihm ein böses Erwachen. Auch zwischen den Die Bachelors-Damen Vivi und Viktoria könnte es im Paradies kriseln. Der einzige Kandidat ohne zwischenmenschliche Probleme scheint David Jackson zu sein. Der Ex-Bachelor stellt klar: "Es gibt keine Person, die ich auf keinen Fall im Paradies wiedersehen wollen würde."

Der Starttermin für die explosive Show ist der 4. November. Die Fans des Bachelor-Universums können die erste Folge kaum erwarten. Nach der Verkündung der Teilnehmer herrschte große Begeisterung im Netz. "Ich habe so krass darauf gewartet, Devin wieder in einem Format zu sehen", freute sich eine Userin auf Social Media. Gloria Schwesinger (33) merkte an: "Geil, dass es einfach mal Männer und keine frisch 18-Jährigen oder Jungs Anfang 20 sind."

Ferry und Devin Dayan

"Bachelor in Paradise"-Kandidat David Jackson

Musty, "Die Bachelorette"-Kandidat