Nach Ozzys Tod: Jack Osbourne zieht ins UK-Dschungelcamp

Für Jack Osbourne (39) startet bald ein neues Kapitel. Der TV-Star verlor im Juli seinen Vater Ozzy Osbourne (†76), doch er ist offenbar bereit für ein neues Abenteuer. Am 16. November zieht er in den australischen Dschungel und wird Teil der neuen Staffel von "I'm A Celebrity…Get Me Out of Here". Insider berichteten dies gegenüber The Sun und gaben auch zu verstehen, dass der Promi-Spross dabei die volle Unterstützung von Mutter Sharon (73) und Schwester Kelly (41) habe.

Der Auftritt des 39-Jährigen verspricht große Emotionen. Das Format ist dafür bekannt, persönliche Geschichten aus den Teilnehmern herauszukitzeln. Eine Quelle erklärte der britischen Zeitung: "Jack wird sehr wahrscheinlich über Ozzy sprechen, was für die Mitbewohner im Camp, die Zuschauer und die Fans des beliebten Rockstars ein unglaublich bewegender Moment sein wird." Details zu Jacks Gage sind bislang noch nicht öffentlich bekannt.

Ozzy, der ehemalige Frontmann der legendären Band Black Sabbath, verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren in seiner Heimat in Buckinghamshire an Herzversagen. Nur zwei Wochen zuvor hatte er auf der Bühne des Villa Park in Birmingham ein emotionales Abschiedskonzert gegeben. In der posthum veröffentlichten Doku "Ozzy: No Escape from Now" betonte er, dass er nach diesem Karriereende vor allem eine Sache machen wollte. "Ich freue mich darauf, das Mikrofon an den Nagel zu hängen und Zeit mit Sharon zu verbringen. Nach diesem Auftritt sind wir frei", erklärte der Musiker darin.

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Beerdigung

Imago Ozzy Osbourne und Sharon, 2024