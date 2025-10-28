Jacob Elordi und Olivia Jade haben sich endgültig getrennt

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (26) haben ihre Beziehung endgültig beendet. Das Paar wurde zuletzt im September bei einem öffentlichen Auftritt zusammen gesehen und hat sich erneut getrennt, wie das Magazin People berichtet. Eine nahestehende Quelle verriet: "Es ist endgültig vorbei. Sie kommen nicht wieder zusammen." Die beiden hatten ihre Beziehung, die 2021 begann, erst im Sommer beendet und im Herbst kurzzeitig wiederbelebt. Olivia hatte Jacob Anfang September sogar bei der Premiere seines Films "Frankenstein" in Toronto unterstützt.

Die Trennung kommt zu einer schwierigen Zeit für Olivia, da ihre Familie derzeit in den Schlagzeilen steht: Wie das Newsportal berichtet, haben sich ihre Eltern, Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62), nach 28 Jahren Ehe getrennt. Während die ehemalige "Full House"-Darstellerin Unterstützung bei ihren Freunden findet, wird berichtet, dass Mossimo sich nicht zu den Spekulationen äußert. Olivia selbst soll Medienberichten zufolge mehr mit der familiären Situation als mit dem Liebes-Aus zu kämpfen haben, obwohl das Paar jahrelang eine On-off-Beziehung geführt hat.

Bereits vor einem Monat hatten Gerüchte um ein Liebescomeback der beiden die Runde gemacht. Damals wurden die Influencerin und der Schauspieler beim Toronto International Film Festival gemeinsam gesehen. Augenzeugen berichteten, dass Jacob Olivia nach der Premiere seines Films begleitete und ihr sogar half, die Schleppe ihres Kleides zu tragen. Ein Insider verriet gegenüber People: "Obwohl sie immer wieder on und off waren, sprechen sie ständig miteinander und sind enge Freunde geblieben." Auch Olivias Familie soll Jacob sehr gemocht haben.

Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images Collage: Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012

Getty Images Jacob Elordi bei Special-Screening von "Frankenstein" in New York City