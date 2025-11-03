Schmerzvoll: Carolin Kebekus packt über ihr Wochenbett aus

Carolin Kebekus (45), bekannt für ihren scharfsinnigen Humor und ihre pointierten Bühnenauftritte, hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen: Sie ist 2024 Mutter geworden. Im Interview mit der FAZ erzählt die Comedian offen von ihrer neuen Rolle. Nächte voller Schlafmangel und trotzdem unendlich viel Liebe bestimmen den Alltag mit ihrem Baby, dessen Geschlecht sie bewusst geheim hält. "Heute Nacht war es wach und hat geredet: ‚Mama. Hahaha. Viele Kinder. Heia. Boden. Bum. Aua. Pipi. Hahaha.‘", schildert sie einen Moment, der die einzigartige Mischung aus Anstrengung und Freude zeigt, die das Mama-Sein für sie bereithält.

Doch es war nicht alles unbeschwert: Nach einem Kaiserschnitt litt Carolin unter starken Schmerzen und Wundwassereinschlüssen, die sie in den Wochen nach der Geburt fast bewegungsunfähig machten. "Ich konnte einfach nicht aufstehen", erinnert sie sich an das schwierige Wochenbett. Selbst alltägliche Dinge wie das Stillen wurden zur Herausforderung: "Man muss dem Kind die Brust ja geben. Wirklich geben, zusammendrücken wie ein Butterbrot. Jetzt konnte ich mich aber noch nicht mal gerade hinsetzen!", erklärte sie. Für die Zukunft hat die Entertainerin einen klaren Plan: Beim nächsten Mal will sie sich stärker auf die Zeit nach der Geburt vorbereiten.

Trotz aller Schwierigkeiten weiß die Kölnerin, wie privilegiert sie ist. Mit Familie, einem unterstützenden Partner und früher Kinderbetreuung hat sie Bedingungen, von denen viele Frauen nur träumen können. Gleichzeitig übt sie auch Kritik an gesellschaftlichen Erwartungen: "Dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass wir Mütter das alles aushalten, weil wir das immer schon gemacht haben – das ist gewagt, finde ich." Doch selbst in anstrengenden Momenten bleibt Carolin ihrem Markenzeichen treu: ihrem Humor. Ihr Baby bringt sie mit seinen Lachanfällen oft zum Schmunzeln, was zeigt, dass die nächste Generation den Sinn für Comedy offenbar geerbt hat.

Getty Images Carolin Kebekus im Oktober 2022

Hein Hartmann / Future Image/ Action Press Carolin Kebekus, Komikerin

Getty Images Carolin Kebekus beim Deutschen Fernsehpreis 2022