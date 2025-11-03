Tim, Ina, Emma: Das hält Chris Broy vom Promihof-Liebeschaos

Zoff und Zärtlichkeiten in Der Promihof: Tim Kühnel sorgt in der Show für reichlich Gefühlschaos. Erst turtelt er vor laufenden Kameras mit Reality-Neuling Ina Kina und tauscht innige Küsse aus. Kurz darauf folgt der nächste Knaller: Tim knutscht mit Emma Fernlund (24) – und das, während Ina zusehen muss. Mitten in diesem Liebesdreieck steht auch Chris Broy (36), der als Mitstreiter alles aus nächster Nähe miterlebt. Der Social-Media-Star findet im Promiflash-Interview klare Worte: "Tim und Emma? Na ja, was soll ich sagen? Wenn Rummachen und Sex der Grund sind, warum man eingeladen wird, dann haben die beiden ihre Rolle perfekt erfüllt."

Zwar kam es in den aktuellen Folgen noch nicht zum Techtelmechtel zwischen Tim und Emma, ein Teaser verriet jedoch mehr: Schon vor Ausstrahlung der neuen Show wurde gespoilert, dass die Reality-Bekanntheiten Sex haben werden – und sogar ein Kondom platzt. Gegenüber Promiflash nimmt Chris, der mittlerweile ausgeschieden ist, kein Blatt vor den Mund. Er findet für Reality-Frischling Ina mitfühlende Worte: "Ina tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Frisch getrennt, neu im Business – da lässt man sich schnell mal verführen, auch zu Dingen, die man später vielleicht bereut."

Wie sehr Ina der Tim-Emma-Flirt verletzte, wurde schon in den vergangenen Folgen deutlich. Während die zwei in einer Hängematte kuschelten, zog sich Ina sichtlich gekränkt sowie weinend zurück und klagte: "Ich finde Männer einfach irgendwann alle ekelhaft!" Besonders schmerzte sie, dass Tim sie nicht über sein Interesse an Emma informiert hatte. Auch eine Aussprache zwischen den Mitstreiterinnen änderte nichts an der Situation. Während Umut Tekins (28) Ex betonte: "Wenn ich flirten will, dann mache ich das", war sich Tim ebenfalls keiner Schuld bewusst.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Ina Kina bei "Der Promihof"