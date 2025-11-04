Betty Taube wollte im Alter von acht Jahren nicht mehr leben

Betty Taube (30) gewährt einen Einblick in den dunkelsten Moment ihrer Kindheit – und darüber, wie knapp ihr Leben damals vorbei gewesen wäre. Im Interview mit RTL schildert das Model, dass es mit acht Jahren nicht mehr leben wollte. Bettys alkoholkranke Mutter zeigte ihr regelmäßig, dass sie unerwünscht sei. "Ich dachte: Mama will mich eh nicht haben, sie liebt mich nicht – das sagt sie mir fast jeden Tag. Also, was soll ich noch hier? Es gibt ja nur meine Mama und mich, und wenn sie mich nicht will, dann beende ich das", erinnerte sich Betty. Auslöser war ein Streit, nachdem ihre Mutter ihre Goldfische im Klo heruntergespült hatte. "Ich habe geheult, geschrien und bin dann auf das Fensterbrett gestiegen. Normalerweise hat es meine Mama nie interessiert, wenn ich geweint oder geschrien habe, aber in dem Moment kam sie ins Zimmer und hat mich zurückgezogen", erzählte sie. Ihre Mutter versprach Besserung, kippte den Alkohol weg und versuchte einen kalten Entzug. "Drei, vier Tage" habe das gehalten, "dann war wieder alles wie vorher".

Das Gespräch ist Teil einer schonungslosen Aufarbeitung, die Betty auch in ihrem neuen Buch "Sag, die blauen Flecken kommen vom Spielen" festhält. Gegenüber dem Sender berichtet sie von psychischer und körperlicher Gewalt, von endlosen Nächten an der Badewanne: Sie blieb als Kind wach, damit ihre Mutter nicht alleine war. Die TV-Persönlichkeit erzählt unter anderem, wie ihr Elternteil mit einem Messer in Matratzen und Türen stach, während sie sich duckte und sicher war, jetzt zu sterben. Nachbarn alarmierten schließlich das Jugendamt. Vorher habe die Mutter sie manipuliert und Antworten mit ihr einstudiert. Mit neun Jahren kam sie ins Kinderheim.

Als Betty 18 war und gerade für Germany's Next Topmodel drehte, verstarb ihre Mutter. "Ich bin sofort nach Hause geflogen", merkt sie an. Eine Woche später fand sie die Kraft, am Sarg Abschied zu nehmen und zu vergeben. Heute spricht die Content Creatorin mit über zwei Millionen Followern auch dank jahrelanger Therapie über diese Wunden. "Gerade mit so einem Thema macht man sich megaverletzlich, und davor hatte ich am Anfang richtig Angst – dass Leute sagen, ich will Mitleid oder Aufmerksamkeit", meint Betty abschließend.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Betty Taube, Influencerin

Instagram / bettytaube Betty Taube im Januar 2022