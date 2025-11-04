Betty Taubes alkoholkranke Mutter versuchte, sie umzubringen

Betty Taube (30) hat in einem Interview mit RTL erschütternde Einblicke in ihre traumatische Kindheit gewährt. Die GNTM-Kandidatin aus dem Jahr 2014 schildert, wie sie bei ihrer alkoholkranken Mutter aufwuchs, die sie sowohl körperlich als auch seelisch misshandelte. In einer von vielen erschreckenden Situationen bedrohte die Mutter das damals kleine Mädchen mit einem Messer. "In dem einen Arm hatte sie das Messer, in der anderen Hand meinen Arm und hat neben meinem Kopf in die Matratze gestochen – immer und immer wieder", erinnert sich Betty. Sie beschreibt es als pures Glück, dass sie diese brenzlige Situation überlebt hat.

Betty beschreibt im Interview, wie ihre Mutter sie mit dem Messer durch die Wohnung jagte. "Es war wie ein Katz-und-Maus-Spiel. [...] In dem Moment dachte ich wirklich, dass ich jetzt sterben werde", schildert sie. Schließlich habe ihre Mutter aber von selbst von ihr abgelassen. "Sie war über mich gebeugt, hatte ein Knie in meinen Rippen, ich konnte nicht weg. Dann hat sie mich losgelassen, ist zu meinem Kleiderschrank gegangen, hat viermal in die Türen gestochen – und ist einfach rausgegangen", erzählt Betty. Von dem traumatischen Erlebnis sei sie so erschöpft gewesen, dass sie auf der Stelle eingeschlafen sei.

Betty hat die schrecklichen Erfahrungen ihrer Kindheit nun in einem Buch gesammelt. Das Werk, das im Oktober veröffentlicht wurde, trägt den Titel "Sag, die blauen Flecken kommen vom Spielen". "Meine Mama hat das früher immer zu mir gesagt: Wenn dich in der Schule oder im Kindergarten jemand fragt, woher du die blauen Flecke hast, dann sagst du, dass es beim Spielen passiert. Natürlich ist es nicht beim Spielen passiert", erklärt Betty. In der Autobiografie beschreibt sie den Alkoholismus ihrer Mutter sowie ihre Zeit im Kinderheim, in das sie als Neunjährige gebracht wurde.

Betty Taube, Januar 2025

Betty Taube, Model

