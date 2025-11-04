David Beckham wurde von König Charles zum Ritter geschlagen

Großartige Neuigkeiten aus Großbritannien: David Beckham (50) wurde heute in einer feierlichen Zeremonie auf Windsor Castle von König Charles III. (76) zum Ritter geschlagen. Der frühere Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft trägt nun offiziell den Titel "Sir David Beckham". Schon im Juni wurde die Ehrung als "Knight Bachelor" angekündigt, jetzt folgte der Ritterschlag ganz offiziell. Der 50-Jährige präsentierte sich für den besonderen Anlass in einem eleganten dunklen Cutaway-Anzug und strahlte sichtlich vor Stolz. "Ich bin unheimlich stolz, und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann", sagte David gegenüber der Nachrichtenagentur PA.

Die Ehrung markiert einen weiteren Meilenstein in der langen Karriere des Fußballstars. Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen, wie dem legendären Champions-League-Sieg mit Manchester United im Jahr 1999, ist David auch als Unternehmer und Model bekannt. Die Ritterwürde würdigt jedoch vor allem sein Engagement für England und seine Rolle als Aushängeschild des britischen Sports. 2003 war er bereits zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt worden. Auch für seine Frau Victoria Beckham (51), die als Sängerin der Spice Girls und mittlerweile als erfolgreiche Designerin eine eigene Karriere verfolgt, ändert sich etwas: Als Ehefrau eines Ritters trägt sie nun den Titel "Lady Victoria Beckham".

David ist bekannt für seine enge Verbindung zur britischen Monarchie. Seinen Respekt für das Königshaus stellte er 2022 unter Beweis, als er stundenlang in der Schlange stand, um Queen Elizabeth II. (†96) in der Westminster Hall die letzte Ehre zu erweisen. Bereits 2014 war David nah dran, in den Ritterstand erhoben zu werden, blieb damals jedoch ohne Ehrung. Umso emotionaler dürfte dieser Moment heute für ihn gewesen sein.

Getty Images Sir David Beckham präsentiert seine Auszeichnung, 4. November 2025

Getty Images David Beckham und König Charles bei der Chelsea Flower Show im Mai 2025 in London

Getty Images Sir David Beckham mit Lady Victoria nach der Verleihung zum Knight Bachelor auf Schloss Windsor, November 2025