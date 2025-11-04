Diese Kandidatin rockt bei "Bauer sucht Frau" die Bühne

Bei Bauer sucht Frau suchen in diesem Jahr auch zwei Landwirtinnen nach der großen Liebe. Eine davon ist die selbstbewusste Simone, die beim Scheunenfest direkt die Bühne unsicher macht. Mit den Worten "Jetzt ist Simone dran", ruft Moderatorin Inka Bause (56) die Kandidatin auf die Bühne – wo sie Inka direkt das Mikrofon aus der Hand stibitzt. Die Gnadenhofbesitzerin ist ein riesiger Schlagerfan und verzaubert ihre Mitstreiter mit einer ganz besonderen Performance. "Wir machen jetzt Party! Zeigt mal, was ihr draufhabt, ihr Bauern", grölt Simone in das Mikro und beginnt, zu singen.

Schnell hat die 55-Jährige alle ihre Mitstreiter in ihren Bann gezogen: Die Bauern und ihre Auserwählten recken die Hände zum Himmel und singen begeistert mit. Mit ihrer Performance kann Simone punkten – auch bei Frank, ihrem Gast für die Hofwoche. Beim Scheunenfest empfing sie zwei glühende Anwärter, am Ende konnte der 58-jährige Logistiker jedoch ihr Herz erobern. Offensichtlich hat Simone die richtige Entscheidung getroffen: Die beiden beginnen zu späterer Stunde direkt mit dem Knutschen.

Simone ist nicht die Einzige, die beim Scheunenfest für ein musikalisches Highlight sorgt: Auch Inka gibt auf der Bühne ihren Hit "Gute Laune" zum Besten. Die 56-Jährige wuchs als Tochter eines Komponisten in einem musikalischen Haushalt auf und studierte später auch Gesang. Seit mittlerweile vier Dekaden ist sie als Sängerin aktiv und veröffentlichte erst im April, passend zu ihrem 40. Bühnenjubiläum, ihr emotionales Doppelalbum "INKA".

Anzeige Anzeige

RTL Simone und Inka Bause beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" Staffel 21

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Frank und Simone

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025