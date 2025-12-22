Lily Allen verrät: Haben ihre Töchter noch Kontakt zu David?

Lily Allen (40) hat verraten, wie das Verhältnis ihrer beiden Töchter zu ihrem Ex-Mann David Harbour (50) heute aussieht. In einem neuen Gespräch mit dem britischen Magazin "The Observer" erklärte die Sängerin, dass Ethel und Marnie, die aus ihrer früheren Ehe mit Sam Cooper stammen, weiterhin Kontakt zu ihrem früheren Stiefvater haben. Lily, die von 2020 bis 2024 mit David verheiratet war, halte sich bei dem Thema bewusst im Hintergrund. Die Musikerin betonte, dass ihre Kinder selbst entscheiden, wie sie den Kontakt gestalten – und das offenbar sehr eigenständig.

"Ich halte mich da raus", betonte Lily knapp. Dann wurde sie konkret: "Aber sie haben beide Handys. Die schreiben alle miteinander." Mehr wollte die Künstlerin zu den Nachrichten zwischen ihren Töchtern und dem Schauspieler nicht preisgeben. Parallel sorgt Lily mit ihrem aktuellen Album "West End Girl" für Wirbel. Darauf singt sie offen über das Ende ihrer Ehe mit David und wirft ihm Untreue vor. Auf die Frage, ob es in ihrer Beziehung zu David eine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben habe, reagierte sie ausweichend und ließ offen, ob sie etwas unterschrieben hat oder nicht.

Schon vor zwei Monaten hatte Lily offen eingeräumt, wie schwer ihr das Ende der Ehe mit David gefallen war. Im Interview mit der britischen Vogue erzählte die Musikerin, sie habe von einer jahrelangen Affäre des Schauspielers erfahren und sei daraufhin an ihre Grenzen geraten. "Die Gefühle der Verzweiflung, die ich empfand, waren so stark", beschrieb Lily die besonders dunkle Phase. Sie gestand, fast ihre sechsjährige Nüchternheit für einen Moment aufs Spiel gesetzt zu haben. Am Ende habe sie sich jedoch entschieden, freiwillig in eine Klinik zu gehen. Dort suchte die Popsängerin professionelle Hilfe, um ihre mentale Gesundheit wieder zu stabilisieren.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "Clarkston" im Trafalgar Theatre in London