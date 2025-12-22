Stille im Netz: Fans vermuten, Tanja Makarićs Baby ist da

Tanja Makarić (28) sorgt mit einer plötzlichen Social-Media-Pause für Aufsehen: Die Influencerin, die ihr erstes Baby erwartet, ist auf Instagram seit wenigen Tagen nicht mehr aktiv. Normalerweise nimmt Tanja ihre Community täglich mit – nun bleibt es ungewohnt still auf ihrem Profil. Die Funkstille entzündet Spekulationen, ob die Geburt bereits stattgefunden hat. Unter ihrem letzten Post sammeln sich Kommentare von Followern, die vermuten, dass das Baby da ist oder die Wehen eingesetzt haben könnten.

"Ich glaube, ihr Kind ist da", mutmaßt ein User. Ein weiterer schreibt: "Sie liegt in den Wehen, glaube ich." Eine Followerin ist sich sogar sicher, dass Tanja bereits entbunden hat. Sie gratuliert der Sportlerin: "Ich denke auch, alles Liebe Tanja." Dass die Community so aufmerksam mitfiebert, ist kein Zufall: In den vergangenen Monaten teilte Tanja regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, dokumentierte Veränderungen und kleine Momente, die ihre Schwangerschaft begleitet haben. Umso stärker fällt die Ruhe jetzt ins Gewicht.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Tanja ihre Community mit sehr privaten Einblicken auf die bevorstehende Geburt eingestimmt. Die Influencerin postete auf Social Media eine ausführliche Serie von Bildern und Clips, die sie in den vergangenen Wochen gesammelt hatte. Neben klassischen Spiegel-Selfies zeigte sie dabei auch eindrucksvoll ihren Babybauch und teilte sogar Aufnahmen, auf denen die Bewegungen ihres Kindes zu sehen waren. "Noch circa zwei Wochen", schrieb sie voller Vorfreude auf ihr Baby.

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

