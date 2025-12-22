Staffel vorbei: Diese "Bauer sucht Frau"-Duos sind ein Paar

Die aktuelle Staffel von Bauer sucht Frau hat ihr romantisches Finale erreicht und am Ende der Reise sind so manche Herzen zusammengekommen. Pauline und Christopher haben durch die Hofwoche zueinander gefunden und sind seither unzertrennlich. "Ich hätte niemals erwartet, dass es so kommt. Das ist das Traumszenario", schwärmt der Bauer glücklich. Beide sehen sich fast jedes Wochenende, während Pauline bereits seinen Haushalt neu organisiert hat. Sie bringt Ordnung, kocht Mahlzeiten vor und hat ihn sogar dazu gebracht, einen Pürierstab zu kaufen. Als Zeichen seiner Zuneigung überraschte Christopher sie mit einem selbst gebackenen Kuchen. Auch Johann und Katja ließen verlauten, dass sie die kommenden Feiertage miteinander verbringen wollen. "Gefühle wachsen, wir sind ein wachsendes Paar", so Katja. Für Michi und Valentina sind die Zukunftspläne schon konkreter: Sie kündigte ihren Job und plant in wenigen Wochen, zu ihm zu ziehen.

Auch Thomas und Michaela enthüllten, dass sie trotz einer Entfernung von 400 Kilometern fest zusammen sind. Die beiden erschienen zur Wiedersehensshow sogar im Jeans-Partnerlook. Doch für sie gilt es, die Rahmenbedingungen erst noch in Einklang zu bringen. Michaela erklärte, dass ihre Tiere mitkommen müssten und auch eine neue Arbeitsstelle notwendig sei, bevor sie auf Thomas' Hof ziehe. Dennoch träumen beide davon, in naher Zukunft gemeinsam sesshaft zu werden. Währenddessen hat Valentina bereits einen neuen Job gefunden, was bedeutet, dass ihrem Umzug zu Michi nichts mehr im Wege steht. Sie verriet zudem, dass Michi sie eine Woche nach dem Dreh gefragt hatte, ob sie seine feste Freundin werden wolle. "Die Hofwoche war schön und wir sind ein Paar", schwärmte Valentina.

Auch Kerrin und Basti gerieten bei der Wiedersehensshow ins Rampenlicht. Die Moderatorin Inka Bause (57) betonte sofort: "Nun sehen wir hier ein Pärchen, das strahlt." Kerrin berichtete, dass sie sich etwa alle zwei Wochen getroffen hätten und die Fernbeziehung bisher gut funktionierte. Die beiden planten damals, sich erst noch besser kennenzulernen, bevor ein Zusammenzug anstand. Basti blickte dennoch voller Vorfreude in die Zukunft: "Wir sind megahappy und hoffen, dass das weiterhin so gut läuft." Er ergänzte mit Blick auf Kerrin: "Dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis sie dann zu mir kommt." Auch Walter und Katharina sowie Bauer Friedrich und Laura haben zueinander gefunden.

RTL Die Teilnehmer von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Katja und Johann

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Christopher und Pauline

