Prinzessin Mabels Schwester Nicoline ist an Krebs verstorben

Prinzessin Mabel (57) hat erstmals öffentlich bestätigt, dass ihre Schwester Nicoline vor zwei Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist. In der niederländischen TV-Reihe "Kefah en de wijzen" sprach die Prinzessin über die schweren Monate nach dem Verlust und nannte die Zeit "wirklich sehr, sehr dunkel", wie die Zeitung AD zitiert. Das Gespräch mit Moderator Kefah Allush fand in den Niederlanden statt und zeigte die Schwägerin von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) in einem seltenen, sehr persönlichen Moment. An ihrer Seite waren keine Familienmitglieder, doch Mabel machte deutlich, wie sehr sie sich in dieser Phase auf die engsten Angehörigen stützte.

Zuvor hatte es nur unbestätigte Berichte über den Tod von Nicoline gegeben, nachdem die Illustrierte Story 2023 von einer zurückhaltenden Informationspolitik innerhalb der Familie berichtet hatte. Nicoline selbst hatte im November 2022 auf ihrem Blog offenbart, die Diagnose "metastasierender Krebs" erhalten zu haben, und von einer Strahlentherapie im Antoni-van-Leeuwenhoek-Krankenhaus erzählt. Welche Krebsart es genau war, blieb unbekannt. Für Mabel reiht sich der Verlust in eine Serie tragischer Ereignisse ein: Ihr Ehemann Prinz Friso starb 2013, nachdem er im Februar 2012 bei einem Lawinenunglück verunglückt war und anderthalb Jahre im Koma gelegen hatte. Bereits als Kind hatte Mabel ihren Vater bei einem Eislauf-Unfall verloren.

Im TV-Gespräch berichtet die Prinzessin auch von Strategien, die ihr halfen, den Alltag zu bewältigen. Eine Traumatherapeutin habe ihr geraten, jeden Tag bewusst nach einem Lichtblick zu suchen. "Versuche, jeden Tag etwas Schönes zu sehen. Schau dich gut um – und wenn du es siehst, halte es fest", zitiert AD ihre Worte. Aus diesem Rat entstand ein intimes Familienritual: Mabel gründete mit Nicoline und der Halbschwester Eveline eine WhatsApp-Gruppe, in der jede am Abend einen "schönen Tagesabschluss" teilte – mal eine Blume, mal ein Tanz der Tochter, mal ein Gedicht. Diese kleinen, geteilten Momente stellten Verbindungen her, die über Krankenhausflure und stille Zimmer hinwegreichten, und bewahrten Erinnerungen, die den Schwestern nahe blieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mabel im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mabel im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Mabel bei den Prins Claus Awards 2012