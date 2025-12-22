Vogue Williams: Luxuswohnung verkauft und Traumhaus gekauft

Vogue Williams (40) und Spencer Matthews (37) haben ihre schicke Wohnung in Battersea für 4,8 Millionen Euro verkauft und sich im Juni ihr neues "Für-immer"-Zuhause in London gesichert. In ihrem neuesten YouTube-Vlog führt die Moderatorin durch das historische Schmuckstück mit Stuck, Deckenrosetten und Kaminen – und verrät, dass sie mit den Kindern Theodore, Gigi und Otto erst in etwa 18 Monaten einziehen werden. Bis dahin quartiert sich die fünfköpfige Familie in einer Mietwohnung ganz in der Nähe ein, damit der Alltag der Kinder weiterläuft. "Wir haben unsere Wohnung verkauft. Es ist das Ende einer Ära", sagt Vogue in dem Video. Der neue Familiensitz liegt unweit des bisherigen Zuhauses, die Nähe zu Schule und Freunden bleibt.

Die TV-Persönlichkeit zeigt im Clip auch den großzügigen Garten und erklärt, dass dichtes Grün weichen soll, um eine große Rasenfläche für die Kinder zu schaffen. Der Kauf sei bereits im Juni durchgegangen, seitdem feilen die beiden an Plänen und Budget. Vogue betont, dass ihr Studium im Bereich Baukosten- und Mengenmanagement dabei hilft, die Kosten im Blick zu behalten. "Ich musste Spenny die Zügel anziehen, die Dinge, die er will, sind einfach nicht in unserem Budget", erklärt sie auf YouTube. Zuvor hatte das Paar den Angebotspreis für die Battersea-Duplex über zwei Jahre um insgesamt über eine Million Euro gesenkt, ehe der Deal klappte. Die frühere "Made in Chelsea"-Bekanntheit und die Moderatorin hatten das Apartment einst zu Beginn ihrer Beziehung gekauft und für ihre wachsende Familie ausgebaut.

Für Vogue ist der Abschied emotional: Sie erinnert daran, dass sie sieben Jahre dort lebten und alle drei Kinder in dieser Zeit zur Welt kamen. "Es wird komisch, Tschüss zu sagen. Aber wir haben jetzt dieses unglaubliche Haus, das wir so sehr lieben werden", sagt sie im Vlog. Neben dem Londoner Lebensmittelpunkt besitzt das Paar auch ein Familienhaus in Howth bei Dublin, wo sie gern Zeit mit Verwandten verbringen. Im Alltag setzt die dreifache Mutter auf Routinen mit den Kindern, vom Schulweg bis zur gemeinsamen Spielzeit, während der Unternehmer gern die sportlichen Aktivitäten organisiert. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Team, das Entscheidungen zu Hause pragmatisch trifft und bei großen Projekten – wie diesem Umbau – klare Zuständigkeiten hat.

Getty Images Vogue Williams im Oktober 2023

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews

Getty Images Vogue Williams bei den Global Awards in London im März 2020