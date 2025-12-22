Hilary Duff und Matthew Koma: Humor zum Jahrestag

Hilary Duff (38) und Matthew Koma (38) haben am Sonntag in Los Angeles ihren sechsten Hochzeitstag gefeiert – und das mit einer großen Portion Humor auf Instagram. Die Schauspielerin und der Musiker, beide 38, posteten jeweils eigene Liebesgrüße, in denen sie gemeinsame Erinnerungen teilten und Kritiker auf die Schippe nahmen. Matthew schrieb zu einem Hochzeitsfoto: "Sechs Jahre mit meiner Ehefrau. Und sie sagten, wir würden es nicht schaffen. Wirklich jeder sagte: Das hält nicht." Danach legte er nach: "Okay, eigentlich war es nur dieser eine Typ in der Just-Jared-Kommentarspalte, aber scheiß auf ihn – wir sind voll am Durchstarten", zitierte ihn das Magazin People. Hilary steuerte dazu eine kurze Botschaft bei und fasste ihren Blick nach vorn im englischen in vier Worte: "Sechs Jahre auf dem Weg in die Ewigkeit".

In weiteren Stories wurde es persönlich und verspielt. Matthew verglich das Ehegefühl mit einem augenzwinkernden Fast-Food-Bild: "Mit dir verheiratet zu sein ist wie Taco Bell in den 90ern zu essen." Dazu erklärte er, die Euphorie überwiege jede Bauchverstimmung – und Hilary sehe dabei immer cool aus. Er teilte außerdem Screenshots aus 2015, darunter einen Kalendereintrag für ein erstes Treffen im Coffee-Shop in Studio City und eine alte Mail, in der er über die "Lizzie McGuire"-Ikone schrieb: "Ich will heiraten." – "Und das habe ich auch getan", kommentierte er laut Daily Mail. Hilary veröffentlichte parallel eine Video-Montage mit Hochzeitsclips und Momentaufnahmen ihres Alltags. In den Kommentaren nannte Matthew den großen Tag "Den besten Tag meines Lebens".

Kennengelernt haben sich Hilary und Matthew bei der Arbeit an ihrem Album "Breathe In. Breathe Out." – aus Studio-Freundschaft wurde Liebe, nach On-off-Jahren folgte kurz vor Weihnachten 2019 die Hochzeit. Heute teilen die beiden ihren Familienalltag mit vier Kindern: Tochter Banks, Tochter Mae und Nesthäkchen Townes stammen aus der Ehe, Sohn Luca bringt die Schauspielerin aus ihrer früheren Beziehung mit. In einem älteren Gespräch mit dem Magazin People sagte Hilary über die Beziehung: "Wir wussten, wir müssen einfach zusammen sein, weil getrennt sein für uns beide nicht funktioniert hat." Ein Running Gag in der Beziehung: Matthews Tattoos – eines ehrt die Kinder, ein anderes trägt ihren Namen an einer überraschenden Stelle. Hilary kommentierte das damals trocken: "Der feinste, kleinste Hintern weit und breit."

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Familie, November 2024

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff