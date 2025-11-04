Entsetzte Fans: Neue Synchronstimmen bei "Stranger Things"

Die lang erwartete fünfte und finale Staffel der Erfolgsserie Stranger Things wird ab dem 27. November 2025 auf Netflix verfügbar sein, zumindest die ersten vier von insgesamt acht Episoden. Doch deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern steht eine große Veränderung bevor: Die Synchronstimmen von Dustin, Mike, Lucas, Will und Erica wurden ausgetauscht. Damit klingen gleich fünf der Hauptfiguren ungewohnt, was bereits im Trailer zur neuen Staffel aufgefallen war. Einzig Elfie, gesprochen von Carlotta Josefine Pahl, behält ihre vertraute Stimme, wie Netflix auf Nachfrage bestätigte, berichtet kino.de.

Die Gründe für den umfassenden Wechsel der Synchronsprecher wurden von Netflix lediglich mit "organisatorischen Gründen" angegeben – konkrete Details bleiben bislang aus. Die Stimmen von Leander Elias (Dustin), Florian Leroy (Mike), Piet Nowatzky (Lucas) und Max Buckreus (Will) sind in der kommenden Staffel nicht mehr zu hören. Bereits in den YouTube-Kommentaren zum Trailer vermuteten Fans, dass die Veränderungen nur den Trailer betreffen könnten, doch diese Hoffnungen wurden nun offiziell zerschlagen. Die Umstellung betrifft auch die Serie selbst.

Für viele Fans wird es wohl schwierig sein, die gewohnte Immersion mit den neuen Stimmen aufrechtzuerhalten, denn die vertrauten Stimmen sind für viele Teil des Serienerlebnisses. Besonders in Deutschland erfreut sich die Serie großer Beliebtheit, und die Synchronsprecher haben dazu beigetragen, die Charaktere über die Staffeln hinweg lebendig werden zu lassen. Die Entscheidung wirft jedoch erneut ein Licht auf die Bedeutung der Sprecherinnen und Sprecher, die oft im Hintergrund bleiben, während sie im Serienkosmos eine tragende Rolle spielen. Auch für sie könnte der plötzliche Austausch eine schmerzhafte Zäsur bedeuten.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven