"Stranger Things": So sehen Fans vorab die ersten Minuten

Die Fans von Stranger Things können sich freuen: Schon vor der offiziellen Veröffentlichung der finalen Staffel gibt es einen ersten Einblick. Am 7. November 2025 um 2:00 Uhr deutscher Zeit wird Netflix die ersten fünf Minuten der heiß erwarteten Staffel 5 bei einer besonderen Premiere zeigen. Diese läuft live online und ausgewählte Fans können daran teilnehmen, wenn sie sich zuvor anmelden. Die Veranstaltung enthält zudem einen interaktiven Countdown mit Spielen, Umfragen und Gewinnspielen. Auf dem roten Teppich werden parallel dazu Interviews mit den Stars der Mystery-Serie stattfinden.

Für die restlichen Episoden brauchen die Fans danach nicht lange zu warten: Das Serienfinale wird in drei Teilen veröffentlicht. Der erste Teil mit den Folgen eins bis vier erscheint am 27. November 2025 um 2:00 Uhr morgens. Teil zwei, mit den Episoden fünf bis sieben, folgt am 26. Dezember 2025. Das große Finale mit der achten Folge wird schließlich am 1. Januar 2026 zu sehen sein. Mit dieser gestaffelten Veröffentlichung plant Netflix, die Spannung über die Feiertage hinweg aufrechtzuerhalten und den Fans einen spektakulären Abschluss zu bieten.

Seit dem Start im Jahr 2016 hat sich die Serie zu einem weltweiten Phänomen entwickelt und die Teilnehmer dieser Premiere dürfen sich daher auf ein besonderes Highlight freuen. "Stranger Things" ist bekannt für seinen nostalgischen Charme der 80er, seine tiefgründigen Charaktere und packenden Mystery-Handlungen. Vor allem Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21), die Eleven verkörpert, wurde über die Serie zum Superstar. Netflix plant mit der letzten Staffel einen großen Abschluss, in den USA soll die Premiere sogar im Kino gezeigt werden. Für viele Fans ist die Vorab-Premiere eine einmalige Gelegenheit, vor allen anderen einen Blick auf das nächste Kapitel ihrer Lieblingscharaktere zu erhaschen – und möglicherweise sogar ihre Favoriten aus dem Cast live in Aktion zu erleben.

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022