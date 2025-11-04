Ex-Flirt? "Bachelor in Paradise"-Jessica & Lukas kennen sich

Die sechste Staffel von Bachelor in Paradise verspricht bereits in den ersten Folgen jede Menge Gesprächsstoff. Mit dem Einzug von Lukas Baltruschat (31) und Jessica Bahn treffen zwei Realitystars aufeinander, die sich bereits flüchtig kennen – und laut Jessi hätte es ruhig bei dieser Begegnung bleiben können. "Lukas war eigentlich ein Kandidat, den ich nicht vorhatte, hier zu treffen. [...] Das eine Mal hat mir gereicht, um zu wissen, das ist nicht unbedingt ein Mensch, mit dem ich etwas zu tun haben will", erklärt die Teilnehmerin. Bei ihrem ersten Zusammentreffen in Berlin sei sie von Lukas' Auftreten wenig begeistert gewesen – und das nicht nur, weil er einen Ruf als Red Flag hat: Er habe sie damals in Berlin von oben bis unten gemustert und abgestritten, ihr je auf Instagram geschrieben zu haben.

Lukas hatte hingegen eine ganz andere Einschätzung von Jessi. Bereits vor der Show gab er offen an, dass sie für ihn eine Wunschkandidatin sei. Im Einzelinterview schwärmt er: "Von dem, was ich damals bei den Bachelors gesehen habe – sehr spannend. Die hat immer gute Laune, hat getanzt, war cool. Ich finde die interessant." Trotz Jessis klarer Abwehrhaltung versucht Lukas, das Gespräch mit ihr zu suchen und ihre Vorbehalte zu entkräften. Dabei entschuldigt er sich für sein Auftreten bei ihrer ersten Begegnung und zeigt sich offen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. "Irgendwas zieht mich zu Jessi hin, keine Ahnung, warum", gibt Lukas zu und macht keinen Hehl aus seinem Interesse.

Abgesehen von ihrem ersten unglücklichen Eindruck haben Jessi und Lukas durch das Format nun genug Zeit, sich besser kennenzulernen und eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Für beide scheint "Bachelor in Paradise" also nicht nur eine Chance auf die große Liebe zu sein, sondern auch eine Möglichkeit, sich gegenüber anderen von einer neuen Seite zu zeigen. Ob Lukas Jessis Meinung von ihm ändern kann, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Jessi erklärt jedoch: "Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen rettet – aber mein Couple im Paradies wird das, glaube ich, nicht."

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Jessica Bahn und Lukas Baltruschat

RTL / Frank Beer Lukas Baltruschat, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

RTL / Frank Beer Jessica Bahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025