Egal? So steht Lukas Baltruschat zu seinem Fremdgeher-Image

Lukas Baltruschat (30) musste in letzter Zeit einiges an Kritik einstecken. Nicht nur gab er bei Prominent getrennt zu, seine damalige Freundin Chiara Fröhlich (27) betrogen zu haben. Auch bei Are You The One – Reality Stars in Love fiel er, während er mit Jennifer Iglesias (26) anbandelte, immer wieder durch seine Fremd-Flirts auf und nahm es auch in ihrer Kennenlernphase nach der Show mit der Treue nicht so genau. Bei den Reality Awards offenbarte der Personal Trainer nun gegenüber Promiflash, was er davon hält, als Betrüger abgeschrieben zu werden: "Ich sage dir ganz ehrlich, mir ist das mittlerweile mit dem Image relativ egal. Ich habe den Stempel und ich glaube, der wird auch in der nächsten Zeit nicht weggehen."

Der 30-Jährige zeigte sich allerdings nicht ganz uneinsichtig und bereute zumindest sein Verhalten gegenüber seiner Ex-Freundin. "Das, was ich damals mit Chiara gemacht habe, war superscheiße", gab er zu. In Bezug auf Jenny könne er den Fremdgeh-Vorwurf allerdings nicht verstehen. Die beiden waren in keiner Beziehung, aber Lukas soll sie in der Kennenlernzeit mit einer Ex-Affäre betrogen haben. Für den Influencer scheint das nicht zu zählen. "Aber es ist mir dadurch auch relativ egal, weil ich einfach weiß, okay, das hat weder Hand noch Fuß", behauptete der Online-Coach im Promiflash-Interview.

Das Verhalten des Hamburgers überraschte seine Follower, nachdem er bei Die Bachelorette sehr gut ankam. Lukas, der in der Show als sensibler, aber witziger Vater galt, schockierte die Zuschauer bei seinen weiteren Show-Teilnahmen. Auf Instagram hagelte es bei seiner Bekanntgabe als "Are You The One"-Kandidat negative Kommentare. "Oh man, es ist wie ein Unfall. Nach 'Prominent getrennt' hat er sein Gesicht verloren", drückte eine Person ihre Enttäuschung aus. Eine weitere Followerin stimmte dem zu: "Ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen." Sein Image konnte der Papa einer kleinen Tochter bei der Datingshow ebenfalls nicht aufpolieren. "Boah, Lukas wird sich einfach nie ändern, was für eine 'Red Flag'", lautete nur ein weiterer negativer Kommentar.

privat Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich

Die Bachelorette, RTL Lukas und Sharon bei ihrem "Die Bachelorette"-Einzeldate

