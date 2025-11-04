Sophie Turners Ex-Freund knutscht mit deutscher Influencerin

Peregrine Pearson ist nach der Trennung von Sophie Turner (29) weitergezogen: Der Viscount in spe wurde in West-London bei einem offensichtlichen Date mit einer deutschen Influencerin gesichtet. Die beiden küssten sich leidenschaftlich, hielten sich innig, prosteten sich mit Cocktails zu und zündeten sich zwischendurch Zigaretten an. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Später stiegen sie auf Leihräder und fuhren in die Nacht davon.

Die Aufnahmen entstanden bereits in der vergangenen Woche, nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Peregrines Ex-Freundin Sophie angeblich einen Neuen hat. Die Seriendarstellerin soll wohl mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) anbandeln. Aber wer ist die neue Frau an Peregrines Seite? Nina Suess ist eine aus Deutschland stammende Digital-Creatorin und Stylistin. Sie lebt in London und verkauft ihre Mode online.

Peregrine wiederum ist der älteste Sohn von Michael Pearson, dem vierten Viscount Cowdray, dessen Familie Teile des Pearson-Medienimperiums hält. Zum Erbe gehört der Cowdray Park Polo Club mit zehn Spielfeldern und mehr als 450 Matches pro Jahr. Sophie und Peregrine waren im Dezember 2023 öffentlich zusammengekommen, Monate nach dem Ende ihrer Ehe mit Joe Jonas (36). Doch im Sommer 2025 flammten Trennungsgerüchte auf, denn Sophie entfolgte Peregrine auf Instagram. The Sun berichtete zudem, dass die Game of Thrones-Darstellerin zeitweise ein Profil bei der Dating-App Raya verwendet habe.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

Instagram / ninasuess Nina Suess, Influencerin

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

