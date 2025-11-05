Fälschung bei "Bares für Rares": Verkäufer sind entsetzt

Marina Helmich und ihre Tochter Lara erlebten einen bitteren Moment in der beliebten ZDF-Sendung Bares für Rares. Die beiden hatten eine Handtasche mitgebracht, die sie hoffnungsvoll für 2.000 Euro verkaufen wollten. Doch Dr. Heide Rezepa-Zabel (60), die als Expertin die Echtheit prüfte, stellte schnell fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Designerstück um eine dreiste Fälschung handelte. Mehrere Merkmale deuteten darauf hin: Weder war eine Identifikationsnummer vorhanden, noch ließ sich das Herstellerland erkennen, und auch die Verarbeitung entsprach nicht den Standards.

Der Schock saß tief, insbesondere bei Marina, für die die Tasche ein Geschenk einer "lieben Tante" gewesen war. "Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen", sagte sie fassungslos nach der Einschätzung der Expertin. Nach dieser Enthüllung durfte das Mutter-Tochter-Gespann natürlich nicht weiter in den Händlerraum. Horst Lichter (63) versuchte dennoch, die beiden zu trösten. Schließlich könne man die Tasche ja weiterhin tragen – die Fälschung sei ja für Laien nicht mit bloßem Auge zu erkennen.

"Bares für Rares" gehört seit Jahren zu den absoluten Quotenhits im deutschen Fernsehen. Nicht zuletzt ist dafür die charmante Art des Moderators verantwortlich. Doch auch TV-Gesichter wie Expertin Heide oder die Händler Fabian Kahl (34), Wolfgang Pauritsch (53) und Elisabeth Nüdling sind den Fans längst ans Herz gewachsen. Im Winter dürfen sich die Zuschauer auf ein besonderes Highlight freuen, wie Quotenmeter berichtet. Am 10. Dezember flimmert eine Weihnachtsausgabe der beliebten Show über die Bildschirme. Als prominente Verkäuferin wird darin die Schauspielerin Larissa Marolt (33) auftreten und ein historisches Objekt des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. anbieten.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, Moderator

Getty Images Larissa Marolt, Juni 2025