Kumail Nanjiani lacht über Gerüchte um Michelle Obama-Affäre

Kumail Nanjiani (47) hat kürzlich zu einem pikanten Gerücht Stellung genommen, das seit einiger Zeit im Netz für Aufsehen sorgt: Im Podcast "So True With Caleb Hearon" sprach der Marvel-Star offen über die Spekulationen, er habe eine Affäre mit der früheren US-First-Lady Michelle Obama (61). Der Schauspieler erzählte, dass er nichts von den Spekulationen wusste, bis eine Freundin seiner Frau Emily V. Gordon (46) davon hörte und die Geschichte ansprach. "Ich war so aufgeregt", scherzte er und stellte klar, dass er Michelle nie getroffen habe. Auch Moderator Caleb Hearon fand daraufhin deutliche Worte: "Okay, also keine Affäre, verstanden."

Im Gespräch erklärte Kumail, die gemeinsame Freundin habe Emily beiseite genommen und mit ernster Miene geflüstert: "Hey, ich habe gehört, dass Kumail und Michelle Obama miteinander schlafen", zitierte der "Eternals"-Darsteller die Szene im Podcast. Laut Kumail blieb seine Frau Emily daraufhin gelassen. Sie sei nicht "verärgert" gewesen, obwohl mehrere Leute das Paar auf die Geschichte ansprachen. Parallel habe es damals sogar Getuschel um eine angebliche Liaison mit Jennifer Aniston (56) gegeben, auch das wies er zurück – verbunden mit dem augenzwinkernden Zusatz, er sei ein großer Fan.

Kumail und Emily, die bereits seit 2007 verheiratet sind, pflegen eine harmonische Beziehung. Emily steht Kumail nicht nur als Ehefrau zur Seite, sondern unterstützte ihn auch als Co-Autorin beim Drehbuch zu seinem erfolgreichen Film "The Big Sick". Dass nun ausgerechnet wilde Affären-Gerüchte an das Paar herangetragen wurden, prallte offenbar an diesem eingespielten Team weitgehend ab.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kumail Nanjiani, Michelle Obama

Getty Images Kumail Nanjiani, Schauspieler

Getty Images Emily V. Gordon und Kumail Nanjiani im Februar 2023 in Los Angeles

