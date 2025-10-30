"Bares für Rares"-Weihnachtsspecial bekommt Promi-Verkäufer

Am 10. Dezember 2025 ist es wieder so weit: Das ZDF zeigt zur besten Sendezeit eine besondere Weihnachtsausgabe von Bares für Rares XXL. Gastgeber Horst Lichter (63) empfängt die Zuschauer ab 20:15 Uhr auf der festlich geschmückten Drachenburg und versprüht gemeinsam mit seinem Expertenteam weihnachtliche Stimmung. Besondere Aufmerksamkeit dürfte einer prominenten Teilnehmerin sicher sein: Larissa Marolt (33), bekannt als Model und Schauspielerin, bringt ein Schmuckstück mit, das in ihrer Familie eine besondere Geschichte trägt. Es handelt sich laut Quotenmeter um ein Objekt, das einst dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. gehörte.

Wie bei "Bares für Rares" üblich, werden die Schätze zunächst von Experten unter die Lupe genommen. Dr. Heide Rezepa-Zabel (60), Wendela Horz, Annika Raßbach und Detlev Kümmel kümmern sich um die Expertise des kaiserlichen Schmuckstücks von Larissa Marolt. Anschließend geht es in den Händlerraum, wo namhafte Käufer wie Susanne Steiger (43), Wolfgang Pauritsch (53), Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer (52), Fabian Kahl (34) und Julian Schmitz-Avila (39) um die Raritäten bieten.

Ob für Larissa alles nach Plan laufen wird, bleibt spannend. In den vergangenen Tagen sorgten nämlich gleich zwei Verkäufer bei "Bares für Rares" für reichlich Wirbel. Ein besonders ambitionierter Kandidat brachte eine alte Feuerwehrausrüstung aus einem Bergwerk mit – und pochte selbstbewusst auf einen Mindestpreis von 1.500 Euro. Experte Sven Deutschmanek (49) schätzte den Wert allerdings nur auf höchstens 1.000 Euro. Dennoch durfte der Verkäufer in den Händlerraum, doch auch dort zeigte er sich stur. Als niemand mehr als 700 Euro bieten wollte, verweigerte der Verkäufer jedes Angebot. Wolfgang Pauritsch reichte es: Er beendete die Verhandlungen und verwies den uneinsichtigen Gast gemeinsam mit dessen Begleitperson kurzerhand des Raums. Für Peter Dinkel, einen Gastronomen mit einer eindrucksvollen Orden-Sammlung, lief es ähnlich: Er forderte einen sensationellen Preis von 30.000 Euro, während Experte Albert nur 2.800 Euro für realistisch hielt. Im Händlerraum folgte dann schnell die Ernüchterung. Die Händler boten maximal 1.000 Euro, Peter lehnte enttäuscht ab.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Imago Larissa Marolt beim ZDF-Empfang im Lokal Hugos während des Filmfests München, 1. Juli 2025

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

