Nach XXL-Sause: Monte plant schon Weihnachtsevent 2026

MontanaBlack (37) hat bei seinem großen Weihnachtsevent in Bispingen keine Zeit verloren: Mitten im Livestream kündigte er bereits die nächste Ausgabe an. Vor laufenden Kameras, noch bevor der Abend richtig Fahrt aufgenommen hatte, rief der Social-Media-Star: "Es ist mir scheißegal, ich mache jetzt schon eine Ankündigung: Winterevent 4.0 wird auch kommen!" Er lachte und legte nach: "Habe ich Bock drauf, jetzt schon wieder." In der gemieteten Skihalle feierten rund 500 Gäste, online schalteten über 300.000 Zuschauer über 14 Stunden zu.

Das Winterevent 3.0 war die bislang teuerste Ausgabe der Mega-Sause. Nach eigenen Angaben investierte der Streamer rund eine halbe Million Euro, um seinen Gästen ein Erlebnis inklusive Kunstschnee, Action und Bühnenprogramm zu bieten. Für die Fortsetzung hat Monte schon konkrete Wunschgäste im Blick: "Gronkh würde mich sehr freuen." Der YouTube-Pionier habe jedoch freundlich abgesagt: "Er hat auch eine Antwort gegeben – eine plausible, die ich verstehen kann. Gronkh hat gesagt: 'Ey, danke erst mal für die Einladung, aber dieses Jahr werde ich das Haus nicht mehr verlassen.'" Außerdem nannte MontanaBlack Paluten (37) als Traumgast. Patrick Mayer, der seit 2012 die YouTube-Szene prägt und mit Büchern sowie Projekten weit über Gaming hinaus erfolgreich ist, steht laut Monte weit oben auf der Liste: "Palle auf dem Winterevent zu sehen, das wäre auch ein Segen", zeigte er sich zuversichtlich.

Für Monte steht bei seinen Winterevents immer das Miteinander der Szene im Mittelpunkt. Der Streamer lädt seit einigen Jahren zahlreiche bekannte Online-Gesichter ein, die sich vor Ort nicht nur auf der Piste, sondern auch abends in entspannter Runde begegnen. Für Aufregung sorgte bei der letzten XXL-Sause jedoch das traditionelle Wichteln. Monte hatte sich öffentlich darüber beschwert, dass "bodenlose Wichtelgeschenke" dabei waren.

MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

MontanaBlack im Februar 2019

MontanaBlack beim Eligella Cup im Audi Dome, München, am 11.09.2022

