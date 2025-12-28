Nach Kathi-Trennung: So oft sind Kevin Yaniks Kinder bei ihm

Realitystar Kevin Yanik (27) hat nach der Trennung von seiner Partnerin Katharina Wagener (30) einen Einblick in seinen Alltag als Vater gegeben. Auf Instagram verriet er, wie häufig er Zeit mit seinen Kindern verbringt: "Ich habe meine Kinder sehr häufig bei mir – regelmäßig mit Übernachtung, drei bis viermal pro Woche, an Feiertagen sogar noch öfter", schrieb der Social-Media-Star. Dabei betonte er, dass er bewusst darauf verzichte, seine Kinder im Netz zu zeigen oder Momente aus ihrem Alltag öffentlich zu machen. Für Kevin sei dies eine private Angelegenheit, die er für sich und seine Familie schützen wolle. Kevin und Katharina haben zwei gemeinsame Kinder und erwarten derzeit ihr drittes Kind. Sie leben inzwischen getrennt.

In seiner ausführlichen Instagram-Story ging der Reality-Star auf kritische Nachfragen aus seiner Community ein und machte deutlich, dass der Eindruck von Distanz nur deshalb entstehen könne, weil er seine Kinder bewusst nicht zeige. "Meine Kinder gehören nicht in die Öffentlichkeit und sollen später auch nicht in irgendwelchen Medien oder Portalen lesen, wie ihr Alltag aussieht oder wo das Problem lag", führte Kevin seine Ansichten weiter aus. Er stellte klar, dass es für ihn keine Option sei, die Gesichter der Kleinen oder Details aus ihrem Alltag im Netz zu teilen. Stattdessen wolle er die gemeinsame Zeit komplett offline verbringen. "Diese Zeit gehört uns", betonte er. Auch persönliche Probleme oder Konflikte mit Katharina hätten für ihn nichts auf Social Media verloren, erklärte der Influencer. "Social Media sollte niemals als Ablassventil für persönliche Probleme dienen", stellte er klar und schloss seinen Post mit den Worten: "Ich nehme meine Rolle als Vater ernst. Ich trage Verantwortung, ich bemühe mich und ich tue mein Bestes zu 110 Prozent."

Hinter den Kulissen versucht das getrennte Paar trotz der belastenden Situation eine stabile Basis für die Familie zu bewahren – auch mit Blick auf das weitere gemeinsame Baby, das unterwegs ist. Katharina hatte bereits auf Instagram erzählt, dass sie die Trennung den Kindern so behutsam wie möglich erklärte und sich wünscht, dass Kevin bei der Geburt dabei ist. Beide versuchen, den Kids ein Gefühl von Verlässlichkeit zu geben, auch wenn Mama und Papa nicht mehr zusammenwohnen. Kevin betonte in seinem jüngsten Statement, dass er seine Rolle als Vater sehr ernst nehme und Verantwortung trage. Die Entscheidung, die Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, soll ihnen ermöglichen, abseits von Kameras und Kommentaren aufzuwachsen und die Veränderungen in der Familie in Ruhe zu verarbeiten.

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Influencer

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025