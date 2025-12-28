"Kürzlich": Emma Fernlund machte einen Schwangerschaftstest

Emma Fernlund (25) lässt die Gerüchteküche brodeln: Auf Instagram teilte die Social-Media-Bekanntheit eine Bilderreihe, betitelt mit der knappen Caption "Vor Kurzem". Zu sehen sind Selfies, Clips vom Kochen und Backen in ihrer Küche, entspannte Kuschelmomente mit ihrem Hund auf dem Sofa – und dazwischen ein Foto, das heraussticht: ein negativer Schwangerschaftstest. Weitere Erklärungen liefert Emma nicht. Die Fans reagieren sofort und wollen wissen, was dahintersteckt, wann die Aufnahmen entstanden sind und mit wem sie ihren Alltag teilt. Die Neugier ist groß, denn der Post wirkt zugleich persönlich und rätselhaft.

In den Kommentaren stapeln sich die Fragen. Ein Follower schreibt unter die Schnappschüsse: "Was bedeutet der Schwangerschaftstest?" Ein anderer User kommentiert trocken: "Der negative Test ist so real hahaha", eine Mischung aus Erleichterung und ironischer Bodenständigkeit, die gut zur Bildauswahl passt. Dass Emma weder Zeitpunkt noch Kontext ergänzt, lässt Raum für Interpretationen. Die Mischung aus Alltagsmomenten und dem nüchtern dokumentierten Teststreifen sorgt für Gesprächsstoff. Aus ihrem Umfeld gibt es bislang keine weiteren Hinweise, auch in ihren Storys blieb es danach still.

Bereits vor wenigen Wochen hatten die Zuschauer gesehen, dass Emma mit Sex-Unfällen erwachsen umgeht. Im TV-Format Der Promihof knisterte es zwischen Emma und Tim Kühnel ordentlich. Bei einer wilden Partynacht landeten die beiden nicht nur zusammen im Bett – auch das geplatzte Kondom sorgte damals für einen Schreckmoment vor laufender Kamera. "Das kannst du doch keinem erzählen, das ist so dumm und dann bin ich hier auch noch. Fuck, was machen wir jetzt?", fragte sich die Influencerin im Einzelinterview. Gemeinsam suchten sie Hilfe im Sprechzimmer und baten um die "Pille danach", wie die Szene in der Sendung zeigte.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-Sternchen

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlunds negativer Schwangerschaftstest

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Der Promihof"