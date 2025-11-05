Ganz schön fit: Prinz William spielt Volleyball in Brasilien

Prinz William (43) zog diese Woche in Brasilien alle Blicke auf sich, als er auf der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro eine Runde Volleyball spielte. Der Sportler im schicken Royal bewies dabei sportlichen Ehrgeiz und Geschick, als er mit sichtlicher Energie über den Sand sauste, um den Ball im Spiel zu halten. Er präsentierte sich braun gebrannt und mit gepflegtem Bart, was zahlreiche weibliche Fans zu Schwärmereien in den sozialen Medien veranlasste. "Sexy", kommentierten begeistert viele Userinnen die durchtrainierte Erscheinung des Dreifachvaters unter einem Instagram-Video.

Die königliche Leidenschaft für Fitness ist keine Überraschung, wenn man einen Blick auf Williams sportliche Vergangenheit wirft. Seine militärische Ausbildung, zu der auch ein anspruchsvolles Fitnesstraining im Rahmen seiner Tätigkeit als Hubschrauberpilot bei der britischen Luftwaffe gehörte, hat ihn bestens vorbereitet. Schon damals musste er strenge Ausdauer- und Kraftübungen absolvieren. Neben Volleyball liebt der Prinz auch andere Sportarten wie Schwimmen, Polo und Rudern, die ihm offenkundig dabei helfen, fit zu bleiben. Ein gesunder Lebensstil gehört zudem fest zur Routine des Royals, der mit einer ausgewogenen Ernährung und morgendlicher Bewegung den Tag startet.

Erst vor einer Woche hatte der Thronfolger in Windsor mit einem überraschenden Auftritt für Aufsehen gesorgt. Der Prinz fuhr dort in der Apple-TV-Serie "The Reluctant Traveler" mit einem Elektroroller vor – und stahl seinem berühmten Gesprächspartner Eugene Levy (78) glatt die Show. "Das habe ich nicht erwartet", staunte der Schauspieler, als William lachend und lässig auf zwei kleinen Rädern anrollte. Der Royal erklärte mit einem Grinsen: "Hier in der Gegend schon." Das umweltfreundliche Gefährt habe er angeschafft, um schneller vom Adelaide Cottage zum Windsor Castle pendeln zu können, erzählte der Familienvater.

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Prinz William besucht die RAF Benson in Benson, England