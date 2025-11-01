Royaler Auftritt: William cruist per Scooter nach Windsor

Prinz William (43) hat einen neuen Auftritt hingelegt – auf zwei kleinen Rädern und mit großer Wirkung: Der Thronfolger cruist in Windsor per Elektroroller vor und sorgt damit für einen royalen Lacher. In der Apple-TV-Serie "The Reluctant Traveler" trifft William den Schauspieler Eugene Levy (78) auf dem Gelände von Windsor Castle, wo der Star sichtlich überrascht ist, als der Prinz auf dem Scooter anrollt. "Das habe ich nicht erwartet", sagt Eugene in der Folge und fragt, ob das wirklich sein Verkehrsmittel sei. William, grinsend und trocken, bestätigt: "Hier in der Gegend schon." Der Royal erklärt außerdem, dass er den Roller nutzt, um pünktlich zu Meetings im Schloss zu kommen, auch wenn er dabei noch immer ab und zu zu spät sei.

Der Elektroroller gehört mittlerweile fest zu Williams Alltag, da er damit schnell vom Adelaide Cottage, wo er mit seiner Familie lebt, zum Windsor Castle gelangen kann. Bereits 2024 war bekannt geworden, dass der Prinz das umweltfreundliche Gefährt für die circa zehnminütige Strecke angeschafft hatte. Bei seinem Gespräch mit Levy erklärte William, dass das Schloss vor allem für berufliche Zwecke genutzt werde, während er mit seiner Familie außerhalb des Anwesens wohne. Levy, der sich selbst als wenig abenteuerlustig bezeichnete, erhielt sogar eine ermutigende Empfehlung vom Prinzen, das Gefährt einmal auszuprobieren.

Bei der Produktion der Serie "The Reluctant Traveler" setzte der Royal klare Regeln durch. Unter anderem durfte die Crew nicht in seinem Zuhause, dem Adelaide Cottage, filmen. Stattdessen fand das Gespräch auf dem Gelände von Windsor Castle statt, wo William den Moderator durch die eindrucksvollen Anlagen führte und offen über sein Leben sprach. Dabei zeigte sich, dass Williams Leidenschaft für motorisierte Zweiräder ungebrochen ist – nur eben in neuer, nachhaltiger Form. Früher war er für seine Motorradtouren bekannt, doch nach der Geburt seiner drei Kinder verzichtete er aus Rücksicht auf seine Familie weitgehend darauf. Seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) hatte einmal zugegeben, so People, dass sie der Gedanke an Williams Fahrten auf zwei Rädern mit Schrecken erfülle. Der Elektroroller ist nun sein moderner Kompromiss: schnell, praktisch und umweltfreundlich zugleich.

Getty Images Prinz William, Juli 2025

Getty Images Eugene Levy, Schauspieler

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025