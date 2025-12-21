Sophie und Jamie Laing zeigen süße Weihnachtsfotos mit Baby

Strahlender Familienzauber bei Sophie Habboo und Jamie Laing (37): Pünktlich vor den Feiertagen zeigen die "Made In Chelsea"-Stars auf Instagram neue Fotos mit ihrem Anfang Dezember geborenen Sohn Ziggy und geben damit einen intimen Einblick in ihr erstes Weihnachtsfest als Eltern. Auf einem besonders festlichen Schnappschuss posiert Jamie in karierten Partner-Pyjamas mit dem schlafenden Baby auf dem Arm, während Sophie die beiden von hinten umarmt – direkt vor einem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum im frisch renovierten Zuhause in London. "Dieses Weihnachten ist großartig", kommentiert Jamie den Post und macht damit klar, wie sehr sich die kleine Familie auf die Feiertage zu dritt freut.

Die beiden haben auch Details über ihr neues Leben als Eltern verraten und humorvoll über den Schlafmangel und die Eigenheiten des kleinen Ziggy gesprochen. Auf TikTok scherzten sie über überraschende Lektionen der Elternschaft – vom nächtlichen Babygeschrei bis hin zur duftenden Faszination, die ihr Sohn auf sie ausübt. Besonders Sophie zeigte sich begeistert darüber, wie lecker Babys riechen: "Sie duften wie eine Bäckerei!" Auch die ersten Treffen ihres Sohnes mit engen Freunden teilten die beiden mit ihren Fans. Allerdings achten Sophie und Jamie darauf, Ziggys Gesicht vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten.

Privat richten sich die frischgebackenen Eltern in ihrem neuen Zuhause ein, dessen Renovierung sie über Monate beschäftigt hatte. Sophie teilte einen Blick in die neu gestaltete Küche, geschmückt mit Baum und Lichterketten. Zwischen Stillkissen, Spaziergängen und ersten Besuchen gönnen sich die beiden kleine Momente nur für sich: Ein Schnappschuss zeigt Jamie, wie er Sophie einen Kuss auf die Wange drückt. Nach der Geburt schrieb er auf Instagram über seine Frau: "Eine wilde, unglaubliche Erfahrung. Erschöpft, voller Liebe und in Ehrfurcht vor meiner Frau." Sophie hielt fest, dass jetzt "alles Sinn ergibt".

Instagram / jamielaing Jamie Laing, Sophie Habboo und ihr Sohn Ziggy, 2025

Imago Jamie Laing und Sophie Habboo bei der UK-Premiere von "The Roses"

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo mit ihrem Sohn Ziggy, Dezember 2025