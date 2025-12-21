Letzte Show des Jahres: SNL gedenkt Regisseur Rob Reiner

Mit einer stillen, aber eindringlichen Geste nimmt Saturday Night Live in seiner letzten Show des Jahres Abschied von Rob Reiner (†78). Kurz vor den traditionellen Schlussverbeugungen blendet die Kultsendung eine Ehrentafel ein: ein Foto des Regisseurs aus seinen frühen "SNL"-Tagen, dazu sein Name. Es ist weniger als eine Woche her, dass Rob und seine Frau Michele Singer Reiner in ihrem Haus in Los Angeles ermordet aufgefunden wurden. Sohn Nick Reiner (32) sitzt nun in Untersuchungshaft, ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen. Durch den Abend führte Ariana Grande (32) als Gastgeberin, für die musikalischen Gänsehautmomente sorgte Cher (79), wie Entertainment Weekly berichtet.

Rob stand am 25. Oktober 1975 in der dritten SNL-Ausgabe überhaupt auf der Bühne. Damals war er dem Publikum noch als Michael (78) "Meathead" Stivic aus "All in the Family" vertraut. Es war die erste Show, in der der Host auch in Sketchen mit dem Ensemble spielte. An seiner Seite: seine damalige Ehefrau Penny Marshall, die mit ihm mehrfach vor der Kamera zu sehen war, darunter in einem vielzitierten Auftritt mit den "Bees", den ersten wiederkehrenden Figuren der Show um John Belushi (†33). Musikalische Gäste gab es an diesem Abend nicht; Belushi performte stattdessen "With a Little Help From My Friends" als Joe-Cocker-Parodie. Später wurde Rob selbst zur SNL-Figur, als Chris Farley ihn 1993 im Cold Open als Macher von "Eine Frage der Ehre" imitierte. Noch in diesem Jahr wurden Rob und Michele bei "SNL50: The Homecoming Concert" im Publikum gesichtet.

Die Verbindung von Rob zu "Saturday Night Live" reichte auch über seine Filme hinweg. Sein Debüt "This Is Spinal Tap" brachte mit Michael McKean, Christopher Guest (77) und Harry Shearer gleich mehrere SNL-Veteranen zusammen; die fiktive Band trat in Staffel 9 sogar als musikalischer Gast auf. Privat war Rob zuletzt häufig mit Michele bei Veranstaltungen in Los Angeles zu sehen, bei Premieren, Konzerten und Wohltätigkeitsevents. Die beiden galten in ihrem Umfeld als unzertrennlich. In Brentwood, wo Einsatzkräfte vor einigen Tagen zum Haus der Eheleute gerufen wurden, lebte die Familie seit Jahren; dort fanden Freunde und Nachbarn bei Gartenfesten und Filmabenden zusammen. Nick, der jüngste Sohn, trat in der Vergangenheit als Co-Autor seines Vaters in Erscheinung und begleitete ihn zu Screenings und Panels. Die Gemeinschaft in West Los Angeles zeigte sich in den vergangenen Tagen geschlossen, Kerzen und Blumen liegen vor dem Haus an der Chadbourne Avenue.

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025

Getty Images Rob Reiner bei der Vorführung von "Misery" beim TCM Classic Film Festival im TCL Chinese Theatre in Hollywood

