Neue Fotos von Ex-Prinz Andrew im Epstein-Fall aufgetaucht

Neue Dokumente aus den sogenannten "Epstein Files" bringen Andrew Mountbatten Windsor (65) erneut in Erklärungsnot. Ein bislang unveröffentlichtes Schwarz-Weiß-Foto zeigt den Royal quer über den Schößen von fünf Frauen, während Ghislaine Maxwell (63) im Hintergrund lachend posiert. Die Aufnahme wirkt wie ein Moment aus einer wilden Party und soll im Salon des Sandringham House entstanden sein, einem der privatesten Rückzugsorte der königlichen Familie. Veröffentlicht wurden die Unterlagen vom US-Justizministerium nach dem "Epstein Files Transparency Act". Die Gesichter der Frauen sind von Behörden unkenntlich gemacht worden. Brisant ist der Zeitpunkt: Obwohl die Polizei die Ermittlungen gegen Andrew vor wenigen Tagen eingestellt hat, liefern die Bilder frischen Zündstoff – und neue Schlagzeilen.

Die nun freigegebenen Akten umfassen rund 300.000 Dokumente, darunter Fotos, E-Mails und Notizen aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein (†66). Neben Andrew tauchen darauf auch bekannte Namen wie Bill Clinton (79), Bill Gates (70) und David Copperfield (69) auf, die auf mehreren Bildern zusammen mit Epstein und Maxwell zu sehen sind. Auch Sarah Ferguson (66) erscheint in den Unterlagen mehrfach: Aufnahmen zeigen sie lachend mit jungen Frauen oder im Gespräch, offenbar ganz selbstverständlich in Epsteins Kreis. Bereits 2011 hatte sie Epstein in E-Mails als "lieber, lieber Freund Jeffrey" bezeichnet, meldeten US-Medien. Das jetzt aufgetauchte Partyfoto aus Sandringham, wo die Royals traditionell Weihnachten begehen, hat nach aktuellem Stand keine strafrechtliche Relevanz, ist aber geeignet, Andrews Verbindungen erneut in den Fokus zu rücken.

Andrew hatte in den vergangenen Jahren wiederholt Schlagzeilen gemacht, auch wegen seiner Bekanntschaft mit Epstein. Für sein Umfeld bedeutet jeder neue Fund eine weitere Belastung, gerade weil private Orte wie Sandringham für die Familie eigentlich als sichere, familiäre Räume gelten. Sarah Ferguson pflegt seit Langem den Kontakt zu gemeinsamen Freunden und verbringt viel Zeit mit den zwei gemeinsamen Kindern. Maxwell, die im Hintergrund des fraglichen Fotos lacht, war über Jahre eine zentrale Figur im sozialen Netzwerk rund um Epstein. In der Vergangenheit betonten Bekannte immer wieder, wie selbstverständlich Begegnungen in diesem Kreis wirkten – ein Geflecht aus Einladungen, Wochenenden auf Anwesen und Partys.

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Ghislaine Maxwell in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto im Zusammenhang mit den Epstein-Akten

Imago Sarah Ferguson in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Ermittlungsakten