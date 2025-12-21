Bianca Censori zeigt Frauen als Möbel in Kunstausstellung

Bianca Censori (30) hat in Seoul mit einer provokanten Performance ihre neue Installation "Bio Pop" vorgestellt – und das Publikum staunen lassen. In einem roten Ganzkörper-Latexanzug betritt die Designerin die Bühne, backt zuerst in einer Küche einen Kuchen und trägt ihn anschließend in ein Esszimmer. Dort treffen die Zuschauer auf maskierte, dunkelhaarige Doppelgängerinnen von Bianca, die in skulpturalen Möbelstücken fixiert sind – Frauen, die buchstäblich zu Stühlen und Tischen werden. Die Präsentation fand in Südkorea statt und markiert den Auftakt einer geplanten Serie. Begleitet wurde Bianca von ihrem Team, während sie die Choreografie der Hausarbeit bis ins Detail durchspielt und das Setting bewusst häuslich hält.

Auf ihrer Website erklärt Bianca die Idee hinter "Bio Pop" ausführlich: Die Arbeit stelle "die Häuslichkeit als Mutter aller Revolutionen" dar, das Zuhause forme Körper, Geist und Rolle. Das vermeintlich Vertraute werde zum "Mutterleib des Systems", ein Raum von Intimität, Eingeschlossenheit und Identität. Die Möbel agieren als Verlängerung des Körpers, Komfort kippt in Gefangenschaft. Selbst der frisch gebackene Kuchen wird nicht gegessen, sondern als Opfergabe präsentiert: Er inszeniert die Spannung zwischen Ursprung, Arbeit und Ritual, eine Geste häuslichen Dienstes, die zum Spektakel umcodiert wird. Die Seoul-Performance ist laut Biancas Website Teil eins einer siebenteiligen Reihe, deren nächste Kapitel bis 2032 erscheinen sollen. Online gab es prompt Lob: Unter einem Instagram-Post von Biancas Schwester Angelina feierten Fans die Arbeit als "unglaublich", "herausragend" und "ikonisch".

Bianca, die in den vergangenen Jahren durch freizügige Auftritte an der Seite von Kanye West (48) immer wieder Schlagzeilen machte, kennt die Aufmerksamkeit um ihr Auftreten genau. In einem Interview berichtete Julia Fox (35), Kanye habe ihr schon früh in ihrer Kennenlernphase neue Garderobe geschenkt und sie gebeten, die alten Sachen auszusortieren. Parallel meldeten laut Daily Mail Freundinnen aus Biancas Heimat Australien, sie hätten sich um die Designerin gesorgt. In der Familie findet die Künstlerin Rückhalt: Angelina stellt ihre Schwester regelmäßig ins Rampenlicht und teilte auch "Bio Pop" stolz mit ihren Followern. Abseits der Bühne zeigen solche familiären Gesten, wie eng Biancas privates Umfeld ihre künstlerischen Schritte begleitet.

Website Bianca Censori Die Ehefrau von Skandalrapper Kanye West versucht sich als Künstlerin. In Seoul inszeniert sie die Häuslichkeit als etwas Unheimliches.

Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand