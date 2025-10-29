Happy-End: Diese beiden AYTO-VIP-Teilnehmer sind ein Paar

Beim Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love stellt Moderatorin Sophia Thomalla (36) zwei Teilnehmern eine Frage, die einige Fans brennend interessieren wird: Wie ist der Stand der Dinge bei Antonia Rot und Oliver Ginkel? Die beiden TV-Bekanntheiten turtelten während der Staffel, was das Zeug hielt – ein Perfect Match waren sie jedoch nicht. Auf Sophias Nachfrage verraten sie nun: "Ja, Leute, bei uns gibt es ein Happy End: Wir sind zusammen!"

Obwohl die Gruppe am Set zum Teil genervt davon war, dass Olli und Antonia so aneinanderklebten, ist die Freude über die Nachricht groß: Sie beginnen zu klatschen und beglückwünschen das Paar zu seinem Glück. Die beiden schmieden sogar schon gemeinsame Zukunftspläne – sie wollen bald in eine gemeinsame Wohnung ziehen. "Wir wohnen eigentlich schon zusammen. Olli ist nach der Show eigentlich schon bei mir eingezogen und seitdem sind wir eigentlich immer zusammen", gesteht Antonia. Ihr gemeinsames Zuhause soll aber nicht in Deutschland sein – welches Land sie als neue Heimat auserkoren haben, verraten sie aber noch nicht.

Damit haben Antonia und Olli wohl bewiesen, dass echte Gefühle den Erkenntnissen von Experten überwiegen. Auch wenn die beiden wohl nie echte Zweifel hatten, dass das AYTO-Matchbox-Ergebnis etwas an ihrer Verbindung ändern könnte, war die Enttäuschung groß. Bei Olli kullerten sogar ein paar Tränen, als verkündet wurde, dass die hübsche Blondine rein theoretisch nicht seine perfekte Partnerin ist. Umso mehr wird es ihre Fans nun wohl freuen, dass sie sich davon nicht entmutigen ließen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot lächelt lasziv.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oliver Ginkel