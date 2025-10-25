AYTO-VIP-Olli verrät: Diese Ladys eskalieren bei der Reunion

Am kommenden Mittwoch ist es so weit: RTL+ veröffentlicht die mit Spannung erwartete Reunion der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love. Fans der Datingshow warten schon sehnsüchtig auf die Auflösung der Perfect Matches und auf das ein oder andere pikante Geheimnis, das noch ans Licht kommen könnte. Im Interview mit Promiflash verrät Kandidat Oliver Ginkel vorab, welche drei Personen aus dem Cast besonders für Eskalation gesorgt haben...

"Bei der Reunion sieht man nochmal ganz andere Facetten. Also da sind einige Charaktere, die Beef hatten", deutet er im Gespräch mit Promiflash an und will sich zunächst bedeckt halten, was die Namen angeht. Dann packt der Make Love, Fake Love-Star allerdings doch aus. Er nennt Hati Suarez, die für ihren aufbrausenden Charakter längst berüchtigt ist. "Sie ist natürlich eine Kandidatin, die bei der Reunion auf die Kacke haut", erzählt Olli und fügt hinzu: "Dann eine Ariel, sie ist ja auch immer eine gute Kandidatin dafür. Und ja, Beverly hat auch immer geschossen."

Für Olli selbst ging "Are You The One – Reality Stars in Love" wohl glimpflich aus. "Also für mich war die AYTO-Reise oder jetzt die Ausstrahlung eher langweilig, muss ich sagen", gesteht er gegenüber Promiflash. Dennoch scheint er sein Glück gefunden zu haben: In der Show bandelte er mit Antonia Rot an. Auch nach den Dreharbeiten blieb der Kontakt anscheinend bestehen – bei seinem Fame Fighting-Kampf jubelte Antonia den Boxer kräftig an. Wie der aktuelle Stand der Dinge bei Olli und Antonia nun tatsächlich ist, wird sich ebenfalls nächste Woche herausstellen.

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oliver Ginkel

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

RTL / Frank Beer Antonia, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin