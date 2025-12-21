So kamen Romina und & Christian Wolf zu Baby Hazels Namen

Die kleine Hazel ist der ganze Stolz ihrer Eltern Romina Palm (26) und Christian Wolf (30). Vor allem die Influencerin lässt ihre Fans regelmäßig am Leben ihres Kindes teilnehmen und teilt kleine Updates. In einer Instagram-Fragerunde lüftet sie nun das Geheimnis um die Herkunft des, zumindest für Deutschland, außergewöhnlichen Namens ihrer Tochter. Romina, die gemeinsam mit ihrer kleinen Familie viel in der Weltgeschichte unterwegs ist, scheint es wichtig gewesen zu sein, einen internationalen Namen auszuwählen. "Ganz unromantisch habe ich Chat GPT nach süß klingenden amerikanischen Mädchennamen gefragt – da war er mit 'Grace' ganz oben", verrät sie.

Im Hintergrund der Story blendet die 26-Jährige außerdem Bilder von grün-hellbraunen Augen ein – sogenannten "Hazel-Eyes". Wohl der ausschlaggebende Punkt, weshalb sich Hazel gegen Grace durchsetzte. "Christian hat genau diese 'Hazel Eyes' und aus diesem Grund dachte ich direkt – gefunden", erzählt Romina. In den ersten Monaten ihres Lebens sah es auch ganz so aus, als habe die kleine Hazel passenderweise die Augen ihres Papas geerbt. Inzwischen haben sich ihre Augen zwar verändert, mit der Wahl des Namens sind die beiden Content Creator aber nach wie vor superglücklich.

Während Hazel Rominas erstes Kind ist, machte sie Christian bereits zum zweifachen Papa. Der 30-Jährige hat bereits Söhnchen Noah aus einer früheren Beziehung. Wenn es nach ihm ginge, könnte die Kinderplanung auch direkt weitergehen. "Christian würde am liebsten schon jetzt das nächste Baby machen. Ich debattiere aber (noch)", enthüllte Romina kürzlich humorvoll in ihrer Instagram-Story. Die ehemalige Germany's Next Topmodel genieße es aktuell sehr, Hazel ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025

