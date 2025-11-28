Ingrid van Bergen hat bis zuletzt um Tochter (†26) getrauert

Ingrid van Bergen (†94), Schauspiel-Ikone und Dschungelkönigin, ist am 28. November verstorben. Ihr Leben war geprägt von dramatischen Wendungen: von ihrem Aufstieg zum Filmstar in den 50er- und 60er-Jahren, über die Verurteilung wegen eines Tötungsdelikts, bis hin zu ihrem triumphalen TV-Comeback als Gewinnerin der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Doch trotz all ihrer Stärke und Bühnenpräsenz blieb eine Wunde unheilbar: der tragische Verlust ihrer jüngeren Tochter Carolin. Diese verstarb 1990 mit nur 26 Jahren überraschend während einer Krebsoperation, was Ingrid laut Bunte bis zu ihrem Lebensende tief erschütterte.

Carolin van Bergen, die ihr künstlerisches Talent von ihrer berühmten Mutter geerbt hatte, spielte in beliebten TV-Formaten wie Das Traumschiff und "Der Landarzt". Im Jahr 1990 erhielt sie während einer Routineuntersuchung die niederschmetternde Diagnose Krebs. Nur kurze Zeit später unterzog sie sich einer dringenden Operation, bei der sie jedoch an einer Herzinsuffizienz verstarb. Die Schauspielerin ging daraufhin mit dem nie endenden Schmerz des Verlusts durchs Leben. In einem Interview erinnerte sie sich an einen Satz ihrer Tochter, der ihr nicht aus dem Kopf ging: "Eines Tages wird es nur noch eine van Bergen geben." Rückblickend musste Ingrid gestehen: "Sie hatte leider recht."

Ingrid van Bergen war eine Frau, die immer wieder aufstand, selbst wenn das Leben sie zu Boden zwang. Nach einem bewegten und skandalträchtigen Leben verbrachte sie ihre letzten Jahre zurückgezogen im ländlichen Niedersachsen. Dort lebte sie gemeinsam mit einer engen Freundin, die in ihrem letzten Interview liebevoll über Ingrid sprach. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen wie einem verlorenen Augenlicht und der Abhängigkeit von einem Rollstuhl fanden Ingrid und ihre Freundin in ihrem gemeinsamen Zuhause doch einen Ort der Ruhe und des Friedens. Ihre bewegte Biografie und das Vermächtnis ihrer Kunst werden in Erinnerung bleiben.

Imago Ingrid van Bergen mit ihrer Tochter Carolin, um 1966

Imago Carolin van Bergen bei einem Fototermin im Februar 1988 in Deutschland

