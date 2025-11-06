Familienabend: Gwyneth Paltrow mit Sohn Moses in New York

Gwyneth Paltrow (53) hat ihre Instagram-Follower mit seltenen Einblicken in ihr Familienleben überrascht: Die Schauspielerin teilte Fotos von einem besonderen Abend mit ihrem Sohn Moses Martin (19) in New York City. Die beiden genossen eine unvergessliche Nacht, die unter anderem ein Abendessen im West-Village-Steakhouse The Eighty Six beinhaltete. "Habe den Herbst an der Ostküste abgeschlossen mit einer Reise ins Hudson Valley und einem unvergesslichen Abend in New York", schrieb Gwyneth zu den Bildern. Moses begeistert dabei nicht nur durch sein charmantes Lächeln an der Seite seiner berühmten Mutter, sondern auch durch sein musikalisches Talent.

Der junge Musiker tritt in die Fußstapfen seines Vaters Chris Martin (48), dem Frontmann von Coldplay, und ist mit seiner Band, die kürzlich in "People I've Met" umbenannt wurde, aktiv. Die Band postet regelmäßig Updates zu ihrer Musik, und Moses teilte vor kurzem auf Instagram eine Bilderserie, in der er Aufnahmen von Proben, Konzertmomenten und seinem Alltag zeigte – begleitet von der Caption: "Musik Musik Musik Musik." Seine Schwester Apple Martin ist ebenfalls in die Musikszene eingestiegen. Gemeinsam mit der Rockband Jade Street veröffentlichte sie den Song "Satellites". In einer Pressemitteilung schwärmte die Band von Apples Stimme: "Ihre Stimme hat den Song sofort neu definiert."

Gwyneth, die ihren Kindern ebenso ein Faible für Kreativität mit auf den Weg gegeben hat, hatte auch in ihrer eigenen Familie prominente Unterstützung. Ihr Vater Bruce Paltrow (†58) war als Produzent und ihre Mutter Blythe Danner (82) als Schauspielerin tätig, was Gwyneth sicherlich den Einstieg ins Filmgeschäft erleichterte. Doch neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Unternehmerin scheint sie vor allem ihre Rolle als Mutter zu genießen und ihre Kinder liebevoll zu unterstützen. Seit Jahren zeigt sie sich als engagierte Begleiterin auf dem Lebensweg ihrer Kinder, die trotz ihrer prominenten Abstammung ihren eigenen Weg in der Welt der Kunst und Musik zu finden scheinen.

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrem Sohn Moses und Freunden in New York City

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrem Sohn Moses in einem Steak-Restaurant in New York City