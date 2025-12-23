Gwyneth Paltrows Sexszenen sind ihrem Sohn unangenehm

Gwyneth Paltrow (53) erlebte während der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" am 8. Dezember in Los Angeles einen unangenehmen Moment mit ihrem Sohn Moses Martin (19). Der 19-Jährige, den Gwyneth aus ihrer Ehe mit Chris Martin (48) hat, begleitete seine Mutter zu der Veranstaltung. Doch als freizügige Szenen zwischen ihr und Timothée Chalamet (29) auf der Leinwand erschienen, konnte Moses nicht anders, als sich sichtlich unwohl zu fühlen. Wie die Schauspielerin in der "Late Night with Seth Meyers"-Show am 15. Dezember verriet, habe er sein Gesicht die ganze Zeit verdeckt. "Er war die ganze Zeit so", beschreibt Gwyneth lachend das Verhalten ihres Sohnes und fügte hinzu: "Er war da nicht so begeistert."

Die Oscar-Preisträgerin erklärte zudem, dass sie Moses vorab eine kleine Warnung gegeben hatte. Bereits während der Dreharbeiten sei ihr klar gewesen, dass diese Szenen für sie als Mutter und für ihren Sohn heikel sein könnten. Dennoch habe sie versucht, das Ganze locker zu nehmen. Rückblickend erinnerte sich Gwyneth sogar an eine ähnliche Situation, als sie einst ihren Großvater auf eine Filmpremiere mitnahm. Dabei musste sie ihm eine Nacktszene in "Shakespeare in Love" ankündigen, woraufhin er nur trocken erwiderte: "Ach, sieht aus wie zwei Spiegeleier." Leider sei ihr für Moses keine so schlagfertige Bemerkung eingefallen, scherzte sie weiter.

Trotz der anfänglichen Peinlichkeit soll Moses den Film im Nachhinein genossen haben und zeigte sich beeindruckt von der Gesamtproduktion. Auch zu ihrem Filmpartner Timothée Chalamet verriet Gwyneth ein paar private Eindrücke. Im Interview mit "Vanity Fair" hatte sie schon im März über den großen Altersunterschied bei den Dreharbeiten gescherzt: "Ich war so: 'Okay, großartig. Ich bin 109 Jahre alt. Du bist 14.'" Trotzdem habe sie sich an seiner Seite sehr wohlgefühlt, sie beschrieb ihn als "sehr höflich, richtig erzogen" und als jemand, der seine Arbeit ernst nimmt und gleichzeitig ein "spaßiger Partner" ist. Privat scheint Gwyneth ein enger und humorvoller Kontakt zu ihren beiden Kindern, Moses und seiner älteren Schwester Apple, wichtig zu sein. Die Schauspielerin betont immer wieder, wie bedeutend gemeinsame Erlebnisse und ein offenes Verhältnis für sie sind.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" in Beverly Hills

Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin 2025