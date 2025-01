Walentina Doronina geht nun rechtlich gegen ihren Ex Can vor

Walentina Doronina (24) leitet rechtliche Schritte gegen ihren Ex Can Kaplan ein. Die Reality-TV-Bekanntheit wirft dem Unternehmer schon seit Längerem vor, in ihrer Beziehung ihr gegenüber die Hand erhoben zu haben. Und jetzt geht Walentina tatsächlich gegen Can vor. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Essen gegenüber RTL. "In diesem Verfahren ist die von Ihnen angegebene männliche Person als Beschuldigter erfasst und die weibliche Person als Geschädigte. Als neues Verfahren eingetragen wurde dieser Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Essen nach Eingang von dem Polizeipräsidium Essen Anfang September 2024", heißt es in einem Statement der Staatsanwaltschaft.

Das Verfahren soll bereits seit einigen Monaten laufen. Weiter erklärt das Anwaltsbüro: "Wann und von wem zuvor die für das Ermittlungsverfahren grundlegende Strafanzeige erstattet wurde, kann ich Ihnen derzeit nicht mitteilen, da sich die Akte nicht in unserem Haus befindet. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an." Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Walentinas Vorwurf gegen ihren Ex wurde erst am vorigen Dienstag erneut laut, nachdem sie Fotos einer angeblichen Situation gepostet hatte: "Nachdem ich zusammengeschlagen auf dem Boden gelegen hatte, wurden weiterhin Sachen nach mir getreten… Vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum gewisse Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind", schrieb die 24-Jährige bei Instagram.

Eine Reaktion von Can ließ nicht lange auf sich warten. Der ehemalige Fame Fighting-Kandidat teilte im Netz ein Video, in dem er klarstellte, dass die Anschuldigungen seiner Verflossenen nicht der Wahrheit entsprechen. "Ich bin einfach nur maßlos erschrocken über die Skrupellosigkeit – wie man über Leichen gehen kann, um seine Karriere irgendwie zu schützen und Fremdgehen zu begründen, um sich irgendwie noch aufrecht zu halten, wo der Zug bereits abgefahren ist", erklärte er. Stattdessen warf er Walentina seinerseits vor, ihn "psychisch" und "physisch angegriffen" zu haben.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / cankaplan_ Can Kaplan im November 2022