Komponist Hans Zimmer muss Tour in Deutschland unterbrechen

Hans Zimmer (68) hat zwei seiner Deutschland-Konzerte kurzfristig abgesagt. Der Komponist, der für "Der König der Löwen" und "Dune" zweimal den Oscar holte, musste seinen Auftritt in Frankfurt am Main am 3. November sowie die Show am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat streichen. Zuvor war es bereits beim Tour-Stopp in Düsseldorf zu einem Zwischenfall gekommen: Gleich zu Beginn berichtete Hans seinem Publikum, dass er sich eine Grippe eingefangen habe. Nach der Pause kehrte er schließlich nicht mehr auf die Bühne zurück, seine Band spielte das Konzert ohne ihn zu Ende.

Der Veranstalter Semmel Concerts bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass an Ersatzterminen für Frankfurt und Mannheim gearbeitet wird und alle Tickets ihre Gültigkeit behalten. Zugleich gab die Agentur Entwarnung: Weitere Termine seien nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Die nächsten beiden Shows am 8. und 9. November in Wien sollen wie geplant stattfinden. Die Tour "Hans Zimmer Live – The Next Level" läuft noch bis April 2026, mit weiteren Deutschland-Stopps in Hannover und Dortmund im März 2026. In einem dpa-Interview hatte Hans zuvor ein "überraschendes Erlebnis" in Aussicht gestellt, "das euch glücklich macht, euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und das man nicht so schnell vergessen wird".

Der 68-jährige Komponist wurde in Frankfurt geboren, hat vor etlichen Jahren jedoch Los Angeles zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht. In seinem jüngsten Konzertfilm "Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert" gewährte der Komponist Einblicke in seine kreative Arbeit: Inspiration erhält er demnach durch eine fiktive Zuhörerin namens Doris, eine Alltagsheldin, der er ein großartiges Erlebnis schenken will. Diese persönliche Perspektive erklärt, warum der Musiker bei seinen Live-Shows stets mit einem großen Ensemble unterwegs ist und den Dialog mit den Menschen im Saal sucht.

Getty Images Hans Zimmer, Oscar-Preisträger

Imago Hans Zimmer spricht mit Mikrofon bei einer Pressekonferenz zu "Hans Zimmer Live – The Next Level" in Köln, 14. Oktober 2025

Rodin Eckenroth / Getty Images Hans Zimmer bei den Oscars 2018