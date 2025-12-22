"White Lotus 4": "Vikings"-Star sorgt für frischen Wind

Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) sind engagiert für die neue Staffel von "The White Lotus" – und sorgen damit rechtzeitig vor Drehstart für reichlich Gesprächsstoff. Bestätigt wurde die Besetzung am Freitag, 19. Dezember, von HBO. "Vielen Dank an Mike für sein Vertrauen in mich. Ich kann es kaum erwarten, dieses unglaubliche Material zum Leben zu erwecken", schrieb Alexander zu einem Instagram-Post des Deadline-Artikels. Gedreht wird laut einer offiziellen Beschreibung von Variety in Frankreich, wo die Erfolgsserie von Mike White erneut eine Woche im Leben exklusiver Resort-Gäste und -Mitarbeiter seziert. Showrunner Mike zeichnet wie gewohnt fürs Drehbuch verantwortlich und nimmt auch auf dem Regiesessel Platz.

Laut Deadline steht zudem Helena Bonham Carter (59), die vielen noch als Bellatrix Lestrange in der Harry Potter-Reihe bekannt sein dürfte, in Gesprächen für eine Hauptrolle. Wo genau in Frankreich gefilmt wird und welche Figuren Alexander und AJ verkörpern, hält der Sender vorerst geheim. Damit setzt HBO den zügigen Aufbau des Ensembles fort, den Casey Bloys, Chef von HBO und HBO Max Content, bereits im November angekündigt hatte. Der Dreh könnte im Frühling starten, berichtete die Filmzeitschrift, die Schauplätze liegen aber noch unter Verschluss. Vier Jahreszeiten Hotels dienten in früheren Staffeln oft als Kulisse; in Frankreich wären etwa das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat oder das Hotel George V denkbar, doch einen Marketingdeal mit der Kette gibt es für Staffel vier derzeit nicht. Fest steht lediglich, dass eine neue Gästeschar im fiktiven White-Lotus-Universum eincheckt – samt frischen Konflikten, funkelnden Fassaden und der bewährten Spur dunkler Geheimnisse.

Alexander, der bereits als Teenager durch Filme wie Die Tribute von Panem (2012) Bekanntheit erlangte, hat sich mit der Serie Vikings und jüngst "Earth Abides" einen Namen zwischen Blockbuster-Charisma und rauer Intensität erarbeitet. Privat teilt der Kanadier auf Social Media gern Momentaufnahmen zwischen Set-Alltag und Familienglück. Denn er und seine Frau Lauren durften sich 2024 über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. AJ, die vielen durch "The Goldbergs" bekannt ist, spielt sich gemeinsam mit ihrer berühmten Schwester Aly Michalka (36) und ihren Gitarren in die Herzen von Popmusik-Liebhabern. Für Fans von "White Lotus" bedeutet diese Mischung aus alten Bekannten und neuen Gesichtern vor allem eines: eine neue Dynamik bei vertrauter Erzählweise.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Alexander Ludwig und AJ Michalka spielen in Staffel vier von "The White Lotus".

Getty Images Helena Bonham Carter in London, 2014

Getty Images Aly Michalka mit ihrer Schwester AJ Michalka, 2024