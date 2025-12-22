So feiern Anna und Gerald Heiser Weihnachten in Polen

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald Heiser (40) verbringen dieses Weihnachten nicht in Namibia, sondern in Polen. Die beiden Reality-TV-Stars, die durch Bauer sucht Frau bekannt wurden, sind vor einigen Monaten aus Afrika in Annas Heimat gezogen und erleben die Feiertage nun auf ganz besondere Weise im neuen Zuhause. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan jetzt genau wissen, was bei dem Paar an Heiligabend auf den Tisch kommt. Anna legte ihre Pläne daraufhin offen: "Wir verbringen dieses Jahr Weihnachten bei meinen Eltern."

In ihrer Instagram-Story gewährte die Auswanderin außerdem Einblicke in die polnische Weihnachtstradition, die traditionell mehrere besondere Gerichte umfasst. Für Anna und ihre Familie wird das Fest damit besonders persönlich und ein wenig anders als sonst. Normalerweise finden sich auf dem Familienbuffet verschiedene Fischvariationen sowie eine klassische Rote-Bete-Suppe, die in Polen zu den Feiertagsklassikern zählen. Allerdings verriet die Zweifach-Mama, dass in ihrer Familie an Heiligabend auf Fisch verzichtet wird.

Außerdem verriet Anna, wie es nach den Weihnachtsfeiertagen weitergeht: "Kurz nach Weihnachten fahren wir nach Österreich und werden dort Silvester mit Geralds Cousin und seiner Familie verbringen." Doch das ist noch nicht alles, denn im Anschluss hat das Paar bereits einen Urlaub in Italien geplant. "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dringend wir eine Pause brauchen. Das Jahr war echt hart." Fans dürfen sich also schon jetzt auf zahlreiche neue Einblicke in Annas Familienleben in den kommenden Wochen freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

Anzeige