Thriller-Alarm: Sarah Snook in neuer Serie bei Peacock

Sarah Snook ist zurück auf den Bildschirmen: Heute feiert die neue Mystery-Thriller-Serie "All Her Fault" weltweit Premiere auf Peacock. Die Serie, eine Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans von Andrea Mara, erzählt die packende Geschichte von Marissa Irvine, gespielt von Sarah, deren Lebenswelt ins Wanken gerät, als ihr Sohn beim Abholen von einem Spieltermin spurlos verschwindet. Statt Antworten erwartet sie ein Netz aus Lügen und beunruhigenden Geheimnissen, das sich vor einer rätselhaften Haustür entspinnt. Zum Auftakt erscheinen alle acht Episoden der Serie auf einmal auf der Streaming-Plattform.

Neben Sarah, bekannt aus "Succession", sind unter anderem Jake Lacy als ihr Ehemann Peter, Dakota Fanning (31) als mysteriöse Jenny Kaminski und Michael Peña in der Rolle von Detective Alcaras zu sehen. Das hochkarätige Ensemble wird durch Abby Elliott, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Sophia Lillis (23) sowie weitere Stars ergänzt. Die Serie wurde von Megan Gallagher adaptiert und von Carnival Films in Kooperation mit Universal International Studios produziert. Episodenregie führten Minkie Spiro und Kate Dennis, wobei Spiro auch als Produzentin mitwirkte.

Sarah hat durch ihre gefeierte Darstellung in der Erfolgsserie "Succession" weltweite Bekanntheit erlangt und begeistert ihre Fans nun mit ihrer ersten großen Rolle nach dem Serienfinale. Privat hält sich die australische Schauspielerin eher bedeckt und genießt ihr Familienleben fernab der Hollywood-Welt. Doch in Interviews betonte sie immer wieder ihre Leidenschaft für herausfordernde Rollen. Mit "All Her Fault" erfüllt sie diesen Anspruch und beweist einmal mehr, warum sie zu den gefragtesten Darstellerinnen der Branche zählt.

Getty Images Sarah Snook bei der Premiere von "All Her Fault", November 2025

Getty Images Jay Ellis, Dakota Fanning, Sarah Snook, Abby Elliott und Jake Lacy bei der Premiere von "All Her Fault" in New York

Getty Images Sarah Snook mit ihrem Emmy als Beste Schauspielerin in "Succession"