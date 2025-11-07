Diana Amft wird 50: Das wünscht sie sich zu ihrem Ehrentag

Diana Amft (50) feiert heute einen besonderen Meilenstein: Die beliebte Schauspielerin wird 50 Jahre alt. Doch anstatt eine große Party zu schmeißen, verbringt die "Doctor's Diary"-Darstellerin ihren Ehrentag ganz entspannt bei der Arbeit. Derzeit steht sie für Dreharbeiten auf Mallorca vor der Kamera – unter spanischer Sonne, wie sie verrät. Im Interview mit dem stern sprach Diana über ihren Wunsch, ein Duett mit Schlagerstar Howard Carpendale (79) einsingen zu dürfen. "Wenn jemand mir das zu meinem 50. schenken möchte, dann nur zu!", scherzt sie.

Seit ihren Anfängen als Schauspielerin vor über zwei Jahrzehnten bleibt Diana ein fester Bestandteil der deutschen Entertainmentbranche. Mit Filmen wie "Mädchen, Mädchen" erlangte sie früh Aufmerksamkeit, doch der endgültige Durchbruch gelang ihr mit der Serie "Doctor's Diary". Viele Fans denken mit Nostalgie an ihre Darstellung der chaotisch-liebenswerten Dr. Gretchen Haase zurück. Heute blickt sie gelassen auf ihren Geburtstag und betont, dass der gesellschaftliche Druck, der mit bestimmten Altersmeilensteinen kommt, für sie keine größere Rolle spiele.

Vor drei Monaten begeisterte die Schauspielerin das Kinopublikum in dem Film "Altweibersommer" mit ihrer Rolle als Isabella. Gemeinsam mit ihren früheren WG-Mitbewohnerinnen musste sie sich auf der Leinwand mit den Herausforderungen des Älterwerdens auseinandersetzen. Von einer Midlife-Crisis war bei der "Doctor’s Diary"-Darstellerin jedoch keine Spur. In einem Interview mit Bild machte sie bereits deutlich, dass sie dem Älterwerden mit Humor und Energie begegnet. "Vielleicht kommt meine Midlife-Crisis ja mit 95? Das kann ich natürlich nicht ausschließen", sagte Diana damals lachend.

IMAGO / SKATA Diana Amft, deutsche Schauspielerin

RTL / Reiner Bajo Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) und Gretchen Haase (Diana Amft) in "Doctor's Diary"

Getty Images Diana Amft, Schauspielerin