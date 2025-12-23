Gemma Atkinsons Hochzeit mit Gorka weiter in der Schwebe

Gemma Atkinson (41) und Gorka Marquez haben ihre Fans erneut mit einem sehr persönlichen Einblick überrascht: Die Schauspielerin und Influencerin erklärte, warum sie den "Strictly Come Dancing"-Profi noch nicht geheiratet hat, obwohl die beiden seit dem Valentinstag 2021 verlobt sind. Das Paar, das sich 2017 bei den Dreharbeiten zur BBC-Show kennenlernte und seit 2018 zusammen ist, lebt mit Tochter Mia und Sohn Thiago in England. Ein fixes Hochzeitsdatum? Gibt es nicht. "Etwas hält mich immer zurück", sagte Gemma laut Mirror und machte klar, dass es dafür mehrere gewichtige Gründe gibt, die tief in ihrer Familiengeschichte liegen und in ihrem aktuellen Alltag spürbar sind.

In einem offenen Brief zum Vatertag schrieb Gemma, dass der frühe Tod ihres Vaters David sie bis heute prägt. Der Gedanke, ohne ihn zu heiraten – und ohne seinen Gang an ihrer Seite zum Altar – sei schwer auszuhalten. Zudem fühle sie sich ihrem Nachnamen eng verbunden: Als letzte Atkinson in ihrer Familie wolle sie diese Verbindung nicht verlieren. Während Gemma mit diesem Verlust ringt, steht für die Eltern zugleich die Gesundheit von Mia im Fokus: Ihre Tochter wurde vor Kurzem mit Epilepsie diagnostiziert. Gemma berichtete, Mia habe Absencen, zeige aber Fortschritte unter ärztlicher Betreuung. Fachleute hätten ihnen eine ketogene Ernährung nahegelegt, die sie nun sorgfältig umsetzen. Gorka unterstreicht derweil gegenüber Mirror, dass sie sich mit der Hochzeit keinen Druck machen: Erst wenn Thiago unabhängiger ist und der Alltag weniger turbulent, wolle man den großen Tag planen.

Privat wirken Gemma und Gorka als harmonisches Team, das Rituale und Erinnerungen lebendig hält. Die Moderatorin teilt immer wieder Einblicke in den liebevollen Mikrokosmos der vierköpfigen Familie, vom morgendlichen Küchenchaos bis zu gemeinsamen Spaziergängen mit dem Familienhund. Gorka, der durch "Strictly" zum Publikumsliebling wurde, zeigt sich in Interviews als aufmerksam und unterstützend, während Gemma ihren Humor und ihre Bodenständigkeit mit ihrer Community teilt. So wächst das Gefühl, dass sie ihren Weg als Familie bereits gefunden haben – ganz unabhängig davon, wann sie die Ringe tauschen.

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez in London, September 2018

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson und Gorka Marquez mit ihren Kindern

Instagram / glouiseatkinson Gorka Márquez und Gemma Atkinson mit ihren Kindern