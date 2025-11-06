Melody Haase bricht bei "Abrechnung"-Premiere in Tränen aus

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" stand Melody Haase (31) als Gast auf dem roten Teppich nun Rede und Antwort – bis Promiflash sie mitten ins Herz traf. Auf die Frage, wem sie in der Show auf keinen Fall gegenüberstehen wolle, rang die Sängerin sichtbar mit den Emotionen. "Man mag die Namen, die einen wirklich verletzen wollen, ja nicht so gerne nennen", begann sie, bevor sie innehalten musste. In ihrer Freundschaft mit Xenia Prinzessin von Sachsen (39) habe sie sich zutiefst enttäuscht gefühlt. Während ihr die Tränen in die Augen stiegen, entschuldigte sie sich mehrfach für ihren Gefühlsausbruch und machte deutlich, wie nah ihr das Thema noch geht.

Melody erklärte, dass sie in ihrer Freundschaft mit Xenia einmal so verletzt worden sei, wie es viele in Beziehungen erleben. Seitdem habe sie sich freundschaftlich zurückgezogen, und es falle ihr schwer, sich damit auseinanderzusetzen. "Es tut mir total leid jetzt. Ich bin ein Mensch mit 200 Prozent und deshalb kommen diese Emotionen hoch", so Melody im Promiflash-Interview. Zudem sprach sie auch über den aktuellen Cast von "Die Abrechnung". Auf die Frage nach potenziellen Zündstoff-Paarungen legte sie sich fest: "Lisha bringt immer viel Krawallpotenzial mit, wenn sie irgendwo auftaucht, und dann in der Kombination mit Eva. Da wird es heftig knallen", prophezeite sie für die Show.

Die einst enge Freundschaft zwischen Melody und Xenia war vor einiger Zeit zerbrochen und hatte bereits damals für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Reality-Stars galten als unzertrennlich, bis Uneinigkeiten ihre Freundschaft zerrütteten. Melody hatte behauptet, dass Xenia nicht für sie da gewesen sei, als sie sie brauchte, obwohl sie ihrer einstigen Freundin immer beigestanden habe. Für Melody hat die Freundschaft offenbar Narben hinterlassen, die selbst bei einer Premiere nicht verdrängt werden konnten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden irgendwann wieder vertragen werden.

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" in Berlin

Getty Images Prinzessin Xenia von Sachsen 2018 in Berlin

Joyn / Tan Nian Ying Melody Haase bei "Promis unter Palmen"