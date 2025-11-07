Taylor Momsen spricht offen über Depressionen und Drogen

Taylor Momsen (32) hat in einem seltenen Gespräch offen über eine ihrer dunkelsten Lebensphasen gesprochen. In der am 5. November veröffentlichten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" erzählte die Sängerin im Gespräch mit Host Alex Cooper (31), wie sie nach dem Tod zweier enger Freunde in eine tiefe Depression und massiven Substanzmissbrauch geriet. "Ich gab auf. Alles, was ich liebe, ist tot. Was ist der verdammte Sinn?", beschrieb Taylor ihre Gefühle. Als sie 2018 dann auch ihren besten Freund Kato Khandwala durch einen Motorradunfall verlor, verschlimmerte sich die Situation weiter.

Die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin erinnerte sich daran, wie schwer es ihr fiel, die Geschehnisse zu verarbeiten. Mit ihrer Band The Pretty Reckless war sie damals auf Tour mit Soundgarden, als die Nachricht von Chris Cornells (†52) Tod sie erreichte. "Ich konnte es zunächst nicht begreifen", sagte Taylor im Podcast. Kurz danach sei die Trauer überwältigend geworden. Obwohl sie die Tour fortsetzte, entschloss sie sich bald dazu, eine Pause zu machen. Khandwalas Tod war dann der "Todesstoß", der sie in eine noch schlimmere Abwärtsspirale beförderte. "Ich musste eine sehr bewusste Entscheidung treffen. Entweder ich ändere mein Leben oder ich gehe daran zugrunde", erklärte Taylor.

Mit der Arbeit an dem Song "Death by Rock and Roll", der 2021 veröffentlicht wurde, fand Taylor schließlich einen Weg, ihre Trauer und Verzweiflung zu kanalisieren. Sie beschrieb den Schreibprozess als eine Art Therapie, die ihr half, das Erlebte zu bewältigen. "Das Schreiben dieses Albums war etwas, das ich für mich tun musste", sagte die Musikerin. Der kreative Prozess markierte den Beginn eines Wendepunkts. Heute scheint Taylor ihre Erfahrungen nicht nur verarbeitet zu haben, sondern auch stärker daraus hervorgegangen zu sein. Ihre Offenheit gibt jedoch auch einen Einblick in die persönlichen Herausforderungen, mit denen Prominente hinter den Kulissen zu kämpfen haben.

Getty Images Taylor Momsen bei den MTV Video Music Awards 2025

Getty Images Taylor Momsen performt mit The Pretty Reckless in Las Vegas 2025

Getty Images Taylor Momsen, Schauspielerin