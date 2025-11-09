Rausgeschlichen: Taylor Momsen enthüllt "Gossip-Girl"-Abgang

Taylor Momsen (32) hat in einem Podcast eine überraschende Anekdote aus ihrer Zeit bei Gossip Girl enthüllt. Die Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle als Jenny Humphrey, sprach darüber, wie sie sich während der vierten Staffel der beliebten Serie heimlich verabschiedete, ohne ihre Co-Stars einzuweihen. "Ich habe mich quasi einfach rausgeschlichen", sagte Taylor im "Call Her Daddy"-Podcast. "Ich war nächste Woche nicht mehr im Drehbuch", sagte sie weiter. Ihr abruptes Verschwinden war Teil ihres Entschlusses, ihre Schauspielkarriere hinter sich zu lassen und sich ganz der Musik zu widmen.

Ihre Entscheidung, aus der Serie auszusteigen, gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Taylor erklärte, dass sie an einen strikten Vertrag mit Warner Bros. Television und dem Sender CW gebunden war. Obwohl sie bereits während ihrer Zeit am Set Musik machte und den anderen Schauspielern ihre Songs vorspielte, war es ein harter Kampf, sich aus rechtlichen Verpflichtungen zu lösen. "Ich habe immer wieder gesagt: 'Ich kann das nicht mehr. Ich habe andere Pläne für mein Leben'", erinnerte sich die Sängerin, die seit 2009 mit ihrer Band The Pretty Reckless auftritt. Serienmacher Stephanie Savage und Josh Schwartz (49) halfen schließlich, ihren Ausstieg möglich zu machen, indem sie Jenny Humphrey aus der Handlung schrieben.

Taylor hatte früh mit ihrer Schauspielkarriere begonnen und war vor "Gossip Girl" unter anderem in Filmen wie "Der Grinch" zu sehen gewesen. Dennoch stand für sie fest, dass Musik ihre wahre Leidenschaft ist. Während sie in späteren Interviews oft Fragen zu "Gossip Girl" erhielt, fühlte sie sich zunehmend von ihrer Rolle als Jenny verfolgt. "Im ersten Jahr nach meinem Ausstieg konnte ich es verstehen, im zweiten Jahr darüber lachen", erzählte sie. Schließlich akzeptierte sie diese Verbindung zu ihrem alten Leben jedoch und kehrte 2012 für einen kurzen Auftritt im Serienfinale zurück. "Ich liebe es, wenn eine Geschichte mit dem ursprünglichen Cast abgeschlossen wird", so die Musikerin im Podcast.

Getty Images Taylor Momsen, 2023

Taylor Momsen als Jenny Humphrey in "Gossip Girl"

Getty Images "Gossip Girl"-Cast, 2007