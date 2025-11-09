Taylor Momsen reflektiert ihre Zeit am "Gossip Girl"-Set

Taylor Momsen (32), bekannt als Jenny Humphrey in der Serie Gossip Girl, hat in einem Podcast jetzt offen über ihren schwierigen Ausstieg aus der Erfolgsserie gesprochen. In Call Her Daddy erklärte die Sängerin der Band The Pretty Reckless, dass sie bereits während der zweiten Staffel den Wunsch verspürte, "Gossip Girl" zu verlassen. Doch ein bindender Vertrag mit Warner Brothers und CW hielt sie davon ab, ihre Karrierepläne zu verfolgen. "Es war ein langer Kampf", sagte Taylor und erinnerte sich an viele Diskussionen, die nötig waren, um ihre Freigabe zu erhalten.

Schließlich bekam sie Unterstützung von den Serienmachern Josh Schwartz (49) und Stephanie Savage, die beschlossen, ihren Charakter aus der Serie zu schreiben. Dies ermöglichte der Schauspielerin, ihrer wahren Leidenschaft, der Musik, nachzugehen. In der letzten Szene von Staffel drei – einer emotionalen Zugfahrt, bei der Jennys Abreise aus New York inszeniert wurde – verabschiedete sich Taylor von ihrer Rolle als Jenny. Diese Szene markierte nicht nur den Zuschauerabschied, sondern war auch ihr letzter Drehtag am Set. Eine kurze Rückkehr für das Finale der Serie im Jahr 2012 schloss den Kreis für sie und die Fans.

Neben der Schauspielerei widmet sich Taylor seitdem mit vollem Herzen ihrer Band "The Pretty Reckless", die sie während ihrer "Gossip Girl"-Zeit ins Leben rief. Bereits damals spielte sie den Cast-Kollegen erste Songs vor, auch wenn viele nicht ahnten, wie ernst es ihr mit der Musik war. Für Taylor bedeutete der Abschied von der Serie die Möglichkeit, einen neuen Lebensweg einzuschlagen – eine Entscheidung, die ihr starkes Durchhaltevermögen und ihre Leidenschaft für die Musik unter Beweis stellte.

Getty Images Taylor Momsen bei den MTV Video Music Awards 2025

Taylor Momsen als Jenny Humphrey in "Gossip Girl"

Getty Images Taylor Momsen in Nashville, im Jahr 2015